Airbus A320 gaat in vlammen op | Video

Onlangs kwamen er al waarschuwingen vanuit de Verenigde Staten om bepaalde luchthavens in het Midden-Oosten te vermijden. Een Airbus A320 op de luchthaven van Riad moest het ontgelden.

Recentelijk laaide het conflict tussen de Houthi’s in Jemen en Saoedi-Arabië opnieuw op in een hevige escalatie. Woensdag vuurde de rebellengroepering meerdere raketten af op luchthavens in zowel Jemen als Saoedi-Arabië. Daarbij zijn inmiddels ook meerdere doden gevallen. De aanvallen brachten de infrastructuur grote schade toe.

Airbus brandt

Op de luchthaven van Riad werd donderdag een Airbus A320 van Saudia Airlines geraakt tijdens een drone-aanval afkomstig uit Jemen. Het is niet duidelijk om welke registratie het gaat, maar de eerste beelden bevestigen dat het een Airbus A320-200 betreft. Volgens de lokale autoriteiten ging het om een leeg vliegtuig en raakte niemand gewond bij deze aanval.

De Houthi’s eisten de aanval kort daarna op. Tegelijkertijd riep de groepering airlines opnieuw op om het Saoedische luchtruim te vermijden. De aanvallen komen in een hernieuwde escalatie van het conflict tussen de Houthi’s en Saoedi-Arabië. De terroristische groepering weet met steun uit Iran steeds meer land te veroveren in Jemen en verzet zich hevig tegen de sancties van de Saoedi’s en de Amerikanen.

BREAKING: Footage shows a Saudia Airbus A320-200 narrow-body airliner being hit while parked at Riyadh Airport, Saudi Arabia, in a successful one-way attack drone strike by Houthi terrorists. https://t.co/WuFWKH0hvF — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 8, 2026

Airlines annuleren vluchten

Meerdere luchtvaartmaatschappijen hebben hun vluchten naar de volatiele regio opnieuw geannuleerd, nadat ze dat eerder al deden door de oorlog in Iran. Zo heeft de Lufthansa Group aangekondigd tot zeker 16 oktober niet op de Saoedische hoofdstad te vliegen. Ook Indiase maatschappijen, die veel Indiërs vervoeren die werken in de regio, annuleerden vluchten gedurende enkele dagen.

KLM kondigde recent aan dat ze komende winter de routes naar Dubai, Riad en Dammam weer zou opstarten. Of de recente gebeurtenissen invloed hebben op de hervatting van de routes, is nog niet bekend. Het Nederlandse reisadvies naar Saudi-Arabië is vooralsnog niet veranderd.