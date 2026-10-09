IndiGo’s Europese Boeing 787’s gaan naar grote concurrent

Eerder dit jaar kondigde IndiGo aan de Boeing 787 Dreamliner-operaties grotendeels stop te zetten wegens de opgelopen kosten. Leasemaatschappij Norse moest op zoek naar een vervanger en die vonden zij bij een grote concurrent.

Norse Atlantic en Pakistan International Airlines (PIA) hebben een leaseovereenkomst gesloten voor twee Boeing 787 Dreamliners. Daarmee wil de Pakistaanse luchtvaartmaatschappij, die sinds eind 2024 weer vluchten mag uitvoeren naar Europa, de capaciteit op routes naar Groot-Brittannië uitbreiden. Het gaat om een wet-lease, waarbij Norse verantwoordelijk is voor de vliegtuigen, de bemanning, het onderhoud en de verzekering.

Opvallende partner

Hoewel Norse en PIA gewoon zaken met elkaar kunnen en mogen doen, is het een opvallende deal. De twee 787 Dreamliners waarover het gaat, registraties LN-FNL en LN-LNO, vlogen tot voor kort nog voor de Indiase luchtvaartmaatschappij IndiGo. De prijsvechter zette deze toestellen onder meer in op routes naar Amsterdam, Londen en Manchester.

IndiGo wil echter af van haar Boeing 787 Dreamliners. Het Indiase conflict met Pakistan en de oorlog in het Midden-Oosten zorgen voor te veel verstoringen in de vliegroutes. Vluchten tussen Mumbai en Amsterdam van IndiGo moesten op een gegeven moment zelfs om de Golfregio heen en over Egypte vliegen. In de concurrentiestrijd met KLM, Air India en airlines uit de Golf hield die constructie geen stand voor IndiGo.

Ironie

Des te ironischer is het dat Pakistan International Airlines binnenkort aan de slag gaat met twee 787 Dreamliners die voorheen voor de Indiase airline vlogen. Immers, het gesloten luchtruim van Pakistan voor luchtvaartmaatschappijen uit India heeft er mede voor gezorgd dat IndiGo afstand deed van de machines. Het is nog niet duidelijk wanneer PIA de eerste vluchten gaat uitvoeren.

Rel

Sinds de pandemie is Pakistan International Airlines lange tijd niet welkom geweest in het Europese luchtruim. Eind 2024 werd de airline weer toegelaten, waarna ze snel vluchten lanceerde naar Parijs. Daar ontstond echter een hele rel omheen, aangezien een poster van de maatschappij mensen deed denken aan de aanslagen van elf september 2001.