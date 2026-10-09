KLM A321neo landt dag eerder dan gepland

KLM heeft donderdag haar laatste Airbus A321neo van het jaar in ontvangst mogen nemen. Het toestel stond echter gepland om vrijdag te arriveren op Schiphol maar landde een dag eerder.

Sinds het eerste exemplaar in augustus 2024 heeft KLM al zeventien Airbus A321neo’s mogen verwelkomen op Schiphol. Donderdag landde de achttiende, registratie PH-AXV. Het vliegtuig heeft de bijnaam ‘Spaanse vlag’ gekregen, een nachtvlinder die steeds vaker te zien is in het zuiden van Nederland. Hoewel de naam anders suggereert, heeft het beestje een zwart, wit en rood-oranje uiterlijk.

Gepland op vrijdag

KLM verwachtte het vliegtuig in eerste instantie pas vrijdag in ontvangst te kunnen nemen. Toch vertrok de Airbus A321neo al donderdagmiddag vanaf de fabriek in Hamburg naar Amsterdam. Na een vlucht van ongeveer veertig minuten landde het vliegtuig donderdagmiddag kort voor 17:00 uur op de Buitenveldertbaan van Schiphol, alvorens het richting de hangar taxiede.

KLM heeft dit jaar zes Airbus A321neo’s aan de vloot toegevoegd. Het eerste exemplaar dit jaar, registratie PH-AXP, landde in februari in Nederland. Kort daarna volgden twee toestellen in maart, één in mei en de meest recente arriveerde in juli op Schiphol. Volgend jaar neemt de Nederlandse luchtvaartmaatschappij zeker nog vijf Airbussen in ontvangst.

Over de vlootvernieuwing

De Airbus A321neo vervangt langzaam maar zeker de verouderde Boeing 737NG. Momenteel heeft KLM nog 38 machines van dit type in de vloot, maar deze verlaten in gestaag tempo de vloot. De meeste worden ontmanteld en gerecycled. Enkele vliegtuigen van leasemaatschappijen keren terug naar hun rechtmatige eigenaar, die over het lot van hun eigendommen mag beslissen.

In totaal plaatste Air France-KLM een order voor honderd A320neo’s en A321neo’s, met de kooprechten voor nog eens zestig exemplaren. Deze vliegtuigen worden verdeeld over KLM, Transavia Nederland en Transavia France. Alleen de laatstgenoemde beschikt momenteel over de A320neo, maar ontvangt komend jaar haar eerste A321neo’s.