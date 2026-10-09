KLM schrapt vluchten vanwege defecte vliegtuigen

KLM gaat vanaf eind oktober vluchten schrappen om de operationele problemen met niet-inzetbare vliegtuigen op te vangen. De luchtvaartmaatschappij wil de komende winter meer intercontinentale toestellen achter de hand houden, nadat technische mankementen opnieuw tot annuleringen hebben geleid. Ook tijdens de herfstvakantie kunnen reizigers met de gevolgen te maken krijgen.

Minder vluchten

Door de dienstregeling aan te passen, probeert de maatschappij meer ruimte te creëren om onverwachte uitval van vliegtuigen op te vangen. Operationeel directeur Mathieu Essenberg zegt dat KLM liever een andere oplossing had gezien. ‘Het aanpassen van het netwerk heeft niet onze voorkeur, maar zo weten klanten eerder waar ze aan toe zijn en ontstaat er meer ruimte op de dag zelf’, zegt hij tegen De Telegraaf. Volgens Essenberg moeten de maatregelen bijdragen aan een betrouwbaardere uitvoering van de dienstregeling, juist nu de herfstvakantie voor de deur staat.

Vooral Boeing 737’s zorgen voor problemen

De technische problemen spelen bij verschillende vliegtuigtypen, maar de Boeing 737-vloot baart KLM zorgen. Meerdere toestellen staan aan de grond met uiteenlopende mankementen. Ook bij nieuwere vliegtuigen kunnen reparaties langer duren dan gehoopt. Daarbij speelt de beschikbaarheid van onderdelen een rol: de internationale toeleveringsketen is volgens Essenberg nog altijd niet volledig hersteld van de verstoringen tijdens de coronaperiode. Onderdelen laten daardoor langer op zich wachten, waardoor vliegtuigen niet altijd snel genoeg weer beschikbaar zijn. De operationeel directeur wijst erop dat de Embraer-vloot van KLM Cityhopper het juist goed doet. De problemen zijn dus niet bij alle onderdelen van de operatie even groot. Toch sluit hij verdere ingrepen niet uit: ‘Op korte termijn kunnen aanvullende aanpassingen in de operatie en roosters nodig zijn.’