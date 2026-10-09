KLM-topvrouw Rintel kritisch op treinen: ‘Reistijd is veel te lang’

KLM wil de samenwerking tussen trein en vliegtuig verder verbeteren, maar loopt daarbij vooral tegen de lange reistijden richting Duitsland aan. Volgens CEO Marjan Rintel moeten treinverbindingen beter aansluiten op het internationale netwerk van KLM. Vooral de route tussen Amsterdam en Berlijn vormt daarbij een probleem. ‘De spoorweg kan hier simpelweg niet concurreren met luchtvaart’, stelt de KLM-topvrouw.

‘De trein kan niet concurreren’

De luchtvaartmaatschappij werkt onder meer samen met Eurostar. KLM koopt vaste capaciteit in op treinen, zodat passagiers bijvoorbeeld richting Brussel, Parijs en Londen per spoor kunnen reizen en daar aansluiting vinden op het wereldwijde KLM-netwerk. Volgens Rintel werkt die aanpak op de verbindingen richting België, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk goed. Voor Duitsland ligt dat volgens Rintel anders. ‘Vandaag de dag duurt het ruim zes uur om van Amsterdam naar Berlijn te reizen’, aldus de KLM-CEO. ‘De spoorweg kan hier simpelweg niet concurreren met luchtvaart.’

‘We hebben kortere reistijden nodig die kunnen concurreren met vluchten, en daarvoor zijn hogesnelheidslijnen dringend nodig’, aldus de CEO tegenover aeroTELEGRAPH. De verbinding tussen Nederland en Berlijn bedraagt ongeveer 635 kilometer en duurt momenteel afhankelijk van de dienstregeling en werkzaamheden aanzienlijk langer dan de reistijd die nodig zou zijn om de trein echt concurrerend te maken.

Duitsland loopt achter

Juist richting Duitsland ziet Rintel daarmee een belangrijke hindernis voor verdere samenwerking tussen trein en vliegtuig. De verbinding tussen Schiphol en Berlijn is momenteel door werkzaamheden en beperkingen op het Duitse spoor niet aantrekkelijk genoeg om een serieus alternatief voor vliegen te vormen. Hoewel Rintel vooral Duitsland als knelpunt noemt, is ze ook niet volledig tevreden over de bestaande verbindingen met Brussel, Parijs en Londen. De infrastructuur daar is volgens haar op orde, maar de dienstregelingen sluiten nog niet altijd goed genoeg aan op de vluchten van KLM.

‘De tijden moeten beter op elkaar worden afgestemd, vooral in het weekend’, aldus Rintel. Wanneer een reiziger bijvoorbeeld vanuit Brussel met de trein naar Schiphol komt om daar over te stappen op een vlucht naar New York, moet die aansluiting volgens haar net zo goed werken op zaterdag als op woensdag of donderdag. ‘Op dit moment zijn de dienstregelingen daar niet geschikt voor.’