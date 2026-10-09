Nieuw hoofdstuk voor ‘Braziliaanse’ straaljager

De Gripen E heeft een bijzondere eerste vlucht gemaakt vanuit Brazilië. Het toestel is de eerste Gripen E die door Embraer in Brazilië is geproduceerd. De straaljager steeg op vanaf het complex van de Braziliaanse vliegtuigbouwer in Gavião Peixoto. Daarmee krijgt de productie van de Zweedse straaljager voor het eerst een vaste basis buiten Zweden.

Eerste ‘Braziliaanse’ Gripen E de lucht in

De eerste vlucht vond plaats op 7 oktober en was bedoeld om de belangrijkste systemen van de jet te controleren. De vlucht werd uitgevoerd door een testvlieger van Saab. Daarbij zijn gegevens verzameld die worden gebruikt voor de verdere productie-, test- en acceptatiecampagne voordat het gevechtsvliegtuig wordt overgedragen aan de Braziliaanse luchtmacht. Embraer speelde een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering van de vlucht. Volgens de vliegtuigbouwer laat de succesvolle testvlucht zien dat de in Brazilië opgebouwde kennis en infrastructuur inmiddels volwassen genoeg zijn om een geavanceerd gevechtsvliegtuig te produceren, integreren en testen.

‘Historische mijlpaal voor Brazilië’

‘Deze eerste vlucht van een Gripen E die door Embraer in Brazilië is geproduceerd, is een historische mijlpaal voor de luchtvaart- en defensie-industrie van het land’, aldus Bosco da Costa Junior, president en CEO van Embraer Defense & Security. ‘Het bevestigt het succes van een langetermijnstrategie waarin de visie van de Braziliaanse luchtmacht, de technologische expertise van Saab en de engineering- en industriële capaciteiten van Embraer zijn samengebracht.’

Enige productielijn buiten Zweden

De fabriek in Gavião Peixoto speelt daarmee een steeds belangrijkere rol binnen het wereldwijde Gripen-productiesysteem van Saab. Het complex beschikt over de enige productielijn voor de Gripen buiten Zweden en maakt deel uit van het internationale productie- en toeleveringsnetwerk van Saab. Het toestel dat nu zijn eerste vlucht heeft gemaakt, werd op 25 maart officieel gepresenteerd nadat de eindassemblage door Embraer was voltooid. Het is de eerste van vijftien Gripens die volgens het huidige programma in Brazilië worden geproduceerd.