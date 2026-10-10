Boeing 777 keert terug: motor uitgeschakeld tijdens vlucht

Een Boeing 777 van United Airlines heeft tijdens een vlucht een motor uitgeschakeld nadat hevige trillingen waren ontstaan. De bemanning brak de klim af en keerde terug. Het vliegtuig landde ongeveer anderhalf uur na vertrek in San Francisco.

Motorproblemen op 28.000 voet

De Boeing 777-200, registratie N796UA, was op 8 oktober onderweg van San Francisco naar Beijing met vluchtnummer UA7. Tijdens de klim naar kruishoogte, op ongeveer 28.000 voet (8.500 meter), merkte de bemanning dat de rechter Pratt & Whitney PW4090-motor harde geluiden maakte en hevig trilde. De piloten besloten de klim te stoppen en de betreffende motor uit te schakelen, meldt The Aviation Herald. Vervolgens werd besloten terug te keren.

Terugkeer

De Boeing 777 was ongeveer anderhalf uur na vertrek alweer terug op de luchthaven van San Francisco. De vlucht naar de Chinese hoofdstad werd daarmee voortijdig afgebroken. Over de verdere afhandeling van de vlucht, de toestand van de motor en de oorzaak van de problemen is vooralsnog geen aanvullende informatie bekend.

Vliegen op één motor

Hoewel het uitschakelen van een motor ingrijpend klinkt, is het voor een Boeing 777 geen probleem om met één werkende motor verder te vliegen. De machine is ontworpen en gecertificeerd om onder bepaalde omstandigheden veilig door te vliegen met slechts één motor operationeel. Bij motorproblemen beoordeelt de bemanning de situatie en bepaalt zij of doorvliegen naar de bestemming of uitwijken naar een andere luchthaven de veiligste optie is.