Kiest Emirates voor 777X of 787? ‘Alles is mogelijk’

Emirates heeft nog geen vliegtuig in ontvangst genomen, maar kijkt nu al of ze haar order mogelijk kan aanpassen. In Dubai is men niet blij met de vertragingen bij Boeing, en dat heeft wellicht gevolgen.

Lange tijd bestond de vloot van Emirates enkel uit Airbus A380’s en Boeing 777-300ER’s. Sinds kort opereert de airline ook met de Airbus A350 en in de nabije toekomst moeten daar ook de Boeings 777X en 787 Dreamliner bijkomen. Het laatste type lijkt echter een heikel punt te zijn. Problemen bij de toevoerketen zorgen wederom voor vertraging van de Dreamliner.

Omwisselen

Volgens Adel Al Redha, vicepresident en COO van Emirates, overweegt de maatschappij momenteel haar order voor 35 Boeing 787’s om te zetten in extra 777X’s. Dat heeft volgens hem vooral te maken met de vertragingen in het Dreamliner-programma. ‘De optie van het omzetten naar de 777X ligt op tafel. Alles is mogelijk en we overleggen dit allemaal met de producent,’ aldus Al Redha.

Emirates heeft momenteel een order uitstaan voor 270 exemplaren van de 777X en 35 787’s. Het oorspronkelijke Dreamliner-idee stamt al uit 2017, toen de maatschappij uit Dubai meldde veertig 787-10’s te overwegen. De werkelijke bestelling plaatste Emirates in 2019, waarna ze deze later nog een keer aanpaste. Momenteel staan er in het orderboek twintig 787-9’s en vijftien 787-10’s.

777X vertraagd

Of Emirates er uiteindelijk voor kiest de order om te wisselen, maakt weinig uit voor de backlog bij Boeing. De airline heeft een duizelingwekkend aantal 777X’s besteld, die over een periode van twaalf jaar bij de airline terecht moeten komen. Oorspronkelijk zou het vliegtuig al in 2020 in Dubai landen, maar door vertragingen bij Boeing en de FAA is het hele programma naar achter geschoven.

Volgens de huidige schattingen ontvangt Emirates haar eerste 777X in het voorjaar van 2027. Er rollen momenteel al vliegtuigen van de band die in de kleuren van Emirates worden gespoten, maar deze toestellen wachten nog altijd op certificatie. Ook staan er een aantal oudere exemplaren klaar, maar die moeten zodanig worden gemodificeerd dat de airline ze niet wil hebben. President Tim Clark zei zelfs dat Boeing er maar ‘bonenblikken’ van moest maken.