KLM-Boeing 777 wijkt uit naar Curaçao

Een Boeing 777 van KLM met bestemming Panama-Stad is uitgeweken naar Curaçao. Het toestel kon de reis naar de geplande bestemming niet vervolgen en is uiteindelijk geland in San José, de hoofdstad van Costa Rica.

Vlucht wijkt uit naar Curaçao

De 777-300ER, registratie PH-BVK, vertrok als vlucht KL757 vanuit Schiphol. De aardbeving in Panama had gevolgen voor het vliegverkeer van en naar de internationale luchthaven van Panama-Stad. Alle vluchten werden uit voorzorg stilgelegd. Daardoor kon de Boeing 777 niet doorvliegen naar de oorspronkelijke bestemming. Het toestel week eerst uit naar Curaçao en vloog daarna door naar San José.

San José

Voor een deel van de reizigers kwam de landing in San José goed uit: zij zouden oorspronkelijk vanaf Panama-Stad doorvliegen naar de Costa Ricaanse hoofdstad. Voor deze passagiers was San José dus al de geplande eindbestemming. De overige reizigers wilden juist naar Panama-Stad en konden hun reis daardoor niet volgens plan afronden. Voor hen heeft KLM een overnachting in San José geregeld.

Panama getroffen

Panama werd getroffen door een aardbeving met een gemelde magnitude van 7,7. Uit voorzorg werd het vliegverkeer op Tocumen International Airport stilgelegd. De maatregel had directe gevolgen voor de internationale verbindingen met Panama-Stad, waaronder de KLM-vlucht vanuit Amsterdam.