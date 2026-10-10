KLM-topvrouw waarschuwt voor hoge kosten in Nederland

KLM wil binnen de groeiende Air France-KLM-groep haar eigen positie als toegangspoort tot Noordwest-Europa behouden. Verdere consolidatie in de luchtvaart is volgens topvrouw Marjan Rintel noodzakelijk om als maatschappij sterk te blijven. Tegelijkertijd waarschuwt ze voor de hoge kosten in Nederland, die de concurrentiepositie van Schiphol en KLM onder druk zetten.

Air France-KLM breidt zijn netwerk uit en krijgt mogelijk met TAP Air Portugal een nieuwe maatschappij binnen de groep. Met de Scandinavische maatschappij SAS zijn de banden al aangehaald. Daarmee groeit ook het aantal belangrijke hubs binnen het samenwerkingsverband. De vraag is hoe KLM voorkomt dat Schiphol binnen die groep aan strategisch belang verliest.

Uitbreiding als kans

Rintel ziet de uitbreiding vooral als een kans. De mogelijke aansluiting van TAP biedt volgens haar extra mogelijkheden op de Zuid-Amerikaanse markt, terwijl de samenwerking met SAS de positie in Scandinavië versterkt. De eerste voordelen van het delen van codes en vluchten met SAS zijn volgens haar al zichtbaar.

‘Ga je niet mee met de consolidatie, dan word je vanzelf kleiner’, aldus Rintel tijdens de 107de verjaardag van de Nederlandse flagcarrier. Dat KLM al ruim twintig jaar met Air France samenwerkt, betekent volgens haar niet dat de Nederlandse maatschappij haar eigen identiteit en positie hoeft te verliezen. Het sterke merk KLM, het uitgebreide netwerk en het eigen stakeholderveld houdt zij daarbij voor als argument. Hoe KLM haar eigen strategische positie binnen de groep kan behouden, nu het aantal belangrijke hubs groeit, blijft echter onvermeld.

Eigen netwerk blijft kracht KLM

De basis van KLM blijft volgens Rintel het hub-and-spokemodel, waarbij passagiers via Schiphol overstappen op aansluitende vluchten. Dat model vormt al sinds de oprichting, 107 jaar geleden, de kern van de luchtvaartmaatschappij. Dankzij het transferverkeer kan KLM meer dan 160 bestemmingen aanbieden en verbindingen onderhouden die van belang zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven.

Rintel benadrukt dat KLM in Nederland een strategische functie vervult. In overleg met Schiphol en de overheid wil de airline haar positie als belangrijke economische infrastructuur blijven onderbouwen. Die rol is volgens haar van belang voor de weerbaarheid, welvaart en het welzijn van Nederland.

Hoge kosten zetten positie onder druk

Tegelijkertijd ziet Rintel de concurrentiepositie van Nederland als een belangrijk aandachtspunt. Ze wijst op de luchthavenkosten en de vliegbelasting, die volgens haar de ticketprijzen en daarmee de concurrentiekracht van KLM beïnvloeden. Reizigers kunnen immers ook via luchthavens in België en Duitsland vliegen. ‘Het levert niets op voor het klimaat, maar brengt wel welvaartsverlies voor Nederland’, stelt KLM’s CEO.

Ook de ontwikkelingen rond SAS laten volgens Rintel zien hoe belangrijk de omstandigheden per land zijn. ‘Het feit dat er in Kopenhagen een andere wind waait, helpt ons niet’, zegt ze, daarbij verwijzend naar de veranderende omstandigheden waaronder luchtvaartmaatschappijen in verschillende landen opereren. KLM wil daarom voorkomen dat de lasten voor de luchtvaart verder oplopen. ‘Wat wij niet willen, is belasting op belasting’, aldus Rintel.

De inzet is volgens de topvrouw om binnen de groep sterk te blijven door de eigen strategische waarde voor Nederland te behouden. Daarvoor zijn zowel een concurrerende kostenstructuur als erkenning van het belang van transferpassagiers voor Schiphol nodig. Hoewel de positie van de luchtvaart in Nederland onder druk staat, benadrukt Rintel dat het belang van deze groep passagiers voor Schiphol geen punt van discussie is.