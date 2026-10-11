Datalek bij TUI: volledige namen en reisdata van klanten gelekt

Bij reisorganisatie TUI zijn mogelijk gevoelige gegevens van klanten buitgemaakt, waaronder volledige namen, geboekte hotels en exacte reisdata. Meerdere klanten melden dat ze vervolgens verdachte WhatsApp-berichten ontvingen waarin de informatie over hun vakantie klopte. TUI bevestigt het datalek en onderzoekt hoeveel klanten zijn getroffen.

Internationaal team ingeschakeld

TUI heeft een internationaal team ingeschakeld om het datalek te onderzoeken. Dat meldt de Belgische nieuwssite VTM Nieuws. Volgens een woordvoerder van de reisorganisatie is nog niet duidelijk hoeveel klanten betrokken zijn en welke gegevens precies zijn buitgemaakt. TUI heeft naar eigen zeggen alle klanten gewaarschuwd om alert te zijn op verdachte berichten. Het bedrijf adviseert ontvangers om niet op verdachte links te klikken en geen betalingen te doen.

Klanten ontvangen phishingberichten

Meerdere klanten hebben bij de Belgische krant HLN melding gemaakt van verdachte berichten waarin persoonlijke reisinformatie stond. Het gaat onder meer om volledige namen, geboekte hotels en exacte vertrek- en aankomstdatums. Ook beschikten de afzenders over de mobiele telefoonnummers van de betrokken reizigers. Een klant, Justin, vertelde aan VTM Nieuws dat hij via WhatsApp een bericht ontving met opvallend veel correcte informatie over zijn geboekte vakantie. De berichten wekten de indruk dat aanvullende handelingen nodig waren voor de reis. Het is nog niet vastgesteld of de gegevens in deze berichten rechtstreeks afkomstig zijn uit het bevestigde datalek bij TUI.

Oplichters lokken klanten

De afzenders proberen reizigers onder meer te verleiden met de belofte van een vlotte check-in voor hun geboekte vakantie. Via een meegestuurde link worden ontvangers mogelijk naar een website geleid waar zij persoonlijke gegevens moeten invullen of een betaling moeten doen. Daarmee kunnen criminelen proberen gegevens te verzamelen of geld buit te maken. Dat de berichten correcte informatie bevatten, maakt ze mogelijk overtuigender dan algemene phishingpogingen. Reizigers kunnen daardoor denken dat het verzoek daadwerkelijk van TUI afkomstig is.

TUI waarschuwt alle klanten

TUI zegt inmiddels alle klanten te hebben geïnformeerd over de situatie. ‘We hebben naar alle klanten een bericht gestuurd waarin we hen vragen geen verdachte berichten te openen en geen betalingen te doen. We hopen zo snel mogelijk meer duidelijkheid te kunnen geven’, zegt woordvoerder Piet Demeyere tegen VTM Nieuws. Volgens de reisorganisatie loopt het onderzoek nog. Het is daarom nog niet duidelijk hoe het datalek heeft kunnen ontstaan, welke gegevens precies zijn blootgesteld en hoeveel klanten mogelijk zijn geraakt. Ook is niet bevestigd of de klanten die phishingberichten ontvingen daadwerkelijk slachtoffer zijn geworden van hetzelfde datalek.