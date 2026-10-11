Nieuwe Transavia-CEO bezoekt Nederland: ‘Uitdagende periode’

De nieuwe overkoepelende CEO van Transavia, Oltion Carkaxhija, heeft deze week kennisgemaakt met medewerkers van Transavia Nederland op het hoofdkantoor in Hoofddorp. De kennismaking komt op een moment waarop beide maatschappijen onder financiële druk staan en Air France-KLM de samenwerking tussen de Nederlandse en Franse tak wil versterken.

Nieuwe topman bezoekt Hoofddorp

Paul Terstegge, CEO van Transavia Nederland, blikte op LinkedIn terug op de bijeenkomst met Carkaxhija, die binnen de Air France-KLM Groep verantwoordelijk is voor beide Transavia-maatschappijen. Ook Olivier Mazzucchelli, de topman van Transavia Frankrijk, is betrokken bij de plannen voor de toekomst. Volgens Terstegge werken de drie aan verdere ‘synergie’ tussen de Nederlandse en Franse onderdelen. ‘Samen met Oltion en mijn collega Olivier Mazzucchelli van Transavia Frankrijk werken we aan de toekomst van Transavia en het realiseren van verdere synergieën tussen het Nederlandse deel en het Franse deel’, schrijft hij.

Tijdens de bijeenkomst presenteerde Carkaxhija zijn visie, maar volgens Terstegge lag de nadruk vooral op het gesprek met medewerkers. ‘Veel belangrijker was dat we het grootste deel van de tijd besteed hebben aan vragen van en een gesprek met onze collega’s vanuit de zaal.’

‘We bevinden ons in een uitdagende periode’

De bijeenkomst vond plaats terwijl Transavia voor verschillende uitdagingen staat. De maatschappij moet haar financiële prestaties verbeteren, terwijl de kosten onder druk staan en de vloot wordt vernieuwd met Airbus A321neo-vliegtuigen. Ook het versterken van de samenwerking met de Franse zustermaatschappij staat op de agenda. Terstegge erkent dat er veel verandert binnen het bedrijf. ‘We bevinden ons in een uitdagende periode waarin er heel veel in beweging is’, schrijft hij. Juist daarom vindt hij het belangrijk om medewerkers bij de koers te betrekken. Tijdens het gesprek kwamen volgens hem de ambities van Transavia, de uitdagingen en de voorwaarden voor toekomstig succes aan bod. ‘Om de verschillende perspectieven te horen, om uitgedaagd te worden en om zorgen en ideeën te bespreken’, noemt Terstegge als redenen waarom dergelijke bijeenkomsten waardevol zijn.

Geen aangekondigde fusie

De benoeming van Carkaxhija als overkoepelend CEO past in de plannen van Air France-KLM om de aansturing van de twee Transavia-maatschappijen beter op elkaar af te stemmen. Bij de aankondiging van de nieuwe bestuursstructuur werd benadrukt dat beide maatschappijen hun eigen verantwoordelijkheid, operatie en vliegvergunning behouden. De nieuwe topfunctie moet onder meer helpen om efficiënter te werken. Een volledige fusie tussen de Nederlandse en Franse tak is daarmee niet automatisch aan de orde. De intensievere samenwerking voedt wel de discussie over de toekomstige organisatie van de twee maatschappijen. Voorlopig ligt de nadruk op het versterken van de onderlinge samenwerking en het verbeteren van de prestaties.

Toekomst van Transavia

Ondanks de uitdagingen zegt Terstegge vertrouwen te houden in de toekomst van de maatschappij. Hij wijst daarbij vooral op de betrokkenheid van het personeel en de bereidheid om kritisch mee te denken over de koers. ‘Onze Transavia-collega’s zijn enorm betrokken, maar ook kritisch, nieuwsgierig en bovenal enorm trots op het bedrijf waarvoor zij werken’, schrijft hij. Volgens de CEO is de dialoog met medewerkers essentieel om Transavia ook de komende jaren succesvol te houden. ‘Ik geloof dat dat de beste manier is: samen en in dialoog met onze betrokken collega’s de toekomst van Transavia verder vormgeven.’