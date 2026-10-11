Tachtig jaar Harvard in Nederland: ‘Essentieel voor naoorlogse luchtvaart’

Afgelopen zaterdag vierde de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht (KLuHV) een bijzonder feestje. Op Gilze-Rijen werd stilgestaan bij het feit dat tachtig jaar geleden de eerste T-6 Harvard bij de Koninklijke Luchtmacht in dienst kwam. Bij de thuisbasis van de KLuHV waren hiervoor niet minder dan zeven vliegende Harvards bijeengebracht. Up in the Sky sprak met KLuHV voorzitter Theo ten Haaf over deze bijzondere mijlpaal.

Volgens Ten Haaf is het als lesvliegtuig enorm belangrijk geweest voor de ontwikkeling van de luchtvaart. ‘De Harvard heeft heel veel betekend voor de luchtvaart, zowel in de Tweede Wereldoorlog als daarna. Tijdens de Tweede Wereldoorlog is er geen geallieerde vlieger geweest, die niet op de T-6 heeft gevlogen. Ook Nederlanders die in de oorlog als vlieger zijn opgeleid in Amerika, Canada of Engeland, zijn getraind op de Harvard.’ Ter verduidelijking: in Amerika werd het type de T-6 “Texan” genoemd, bij de Britten kreeg het de naam “Harvard”. Alle varianten samen genomen, zijn er ongeveer 20.000 exemplaren van gebouwd. Theo ten Haaf, voorzitter van de Koninklijke Luchtmacht Historische Vlucht © Leonard van den Broek

Grote betekenis

Ook in de naoorlogse periode is de T-6 volgens Ten Haaf van grote betekenis geweest voor de opbouw van de militaire en civiele luchtvaart in Nederland: ‘De Nederlandse militaire luchtvaart heeft tweehonderd Harvards in dienst gehad. Eerst kochten we honderdvijftig Harvards van de Britse RAF, daarna nog eens vijftig van de Royal Canadian Air Force. Overigens ontvingen we ook nog twintig Texans van de Zuid-Afrikaanse luchtmacht, maar die hebben nooit hier gevlogen. Ze hebben alleen gediend als onderdelenbron voor de overige Nederlandse Harvards.’ Het merendeel van de tweehonderd Nederlandse Harvards deed dienst bij de Koninklijke Luchtmacht als lesvliegtuig. Een beperkt aantal is ook in gebruik geweest bij de Marine Luchtvaart Dienst op De Kooy. Begin jaren zestig werden de Harvards als opleidingsvliegtuig buiten dienst gesteld. Een aantal KLu Harvards ging over naar de marine, die de Harvard nog tot 1971 heeft gebruikt.

AT-16 Harvard PH-KLU, een ex-KLu Harvard in Canadese kleuren © Leonard van den Broek

AT-16 Harvard B-64 (PH-LSK) van de KLuHV © Leonard van den Broek

AT-16 Harvard B-64 (PH-LSK) van de KLuHV © Leonard van den Broek

Nederlands tintje

De in 1946 opgerichte Rijksluchtvaartschool heeft ook jarenlang de Harvard/Texan als lesvliegtuig gebruikt. Aanvankelijk waren dat veertien T-6 Texans, afkomstig uit Amerikaanse voorraden. in 1950 kwamen daar nog eens acht Harvards bij, afkomstig van de Royal Air Force. Een groot aantal Harvards voor de Royal Air Force en de Canadese luchtmacht zijn door de Canadese firma Noorduyn in licentie gebouwd als AT-16/Harvard IIB. Alle tweehonderd Harvards die de Koninklijke Luchtmacht ontving zijn eveneens door Noorduyn geproduceerd. Ten Haaf: ‘Er zit een Nederlands tintje aan die toestellen. Bob Noorduijn is een Nederlander die in de jaren twintig naar Noord-Amerika emigreerde. Aanvankelijk vertegenwoordigde hij daar de belangen van Fokker, later is hij voor zichzelf begonnen.’ In totaal rolden er zo’n 1800 Harvards bij Noorduyn Aviation van de band.

Noorduyn AT-16 Harvard met duidelijk zichtbaar de verlengde uitlaat © Leonard van den Broek

Canadese kou

Uiterlijk zijn de Noorduyn Harvards makkelijk te herkennen, vertelt Ten Haaf: ‘Ze hebben een verlengde uitlaat, die is duidelijk te zien aan de stuurboord zijde. Dat is zo gemaakt voor de cockpitverwarming. Het oorspronkelijke verwarmingssysteem was niet zo goed, dat voldeed niet in de koude Canadese winters. Door de uitlaat te verlengen en daar een pijp in te monteren, kon de hete lucht zo de cockpit in worden geleid.’ Ook ontbreken bij veel Canadese Harvards de deuren van het hoofdlandingsgestel. Zo werd voorkomen dat sneeuw zich kon ophopen tussen de wielen en de hoofdwieldeuren.

AT-16 Harvard B-64 (PH-LSK) van de KLuHV © Leonard van den Broek

AT-16 Harvard B-64 (PH-LSK) en H-50 (OO-DAF) © Leonard van den Broek

AT-16 Harvard OO-DAF is geschilderd in de kleuren van de Belgische luchtmacht, maar is eigenlijk een ex-KLu Harvard © Leonard van den Broek

Motorstoring

Ten Haaf heeft zijn vliegopleiding niet op de Harvard genoten, zijn vliegcarrière begon pas nadat de Harvard al uit dienst was genomen. Toch maakte hij al vroeg kennis met de Harvard: ‘Als jongen van acht jaar mocht ik in de zomervakantie mee met mijn oom en tante, aan boord van hun schip. Die hadden een zandzuiger en voeren dan tussen Texel en Alkmaar. We voeren dan langs het kanaal in de buurt van De Kooy. Ik zag daar toen een Harvard vliegen, waar de motor plotseling van stopte. Het bleek een oefening tijdens een lesvlucht, een gesimuleerde motorstoring weet ik inmiddels. Maar dat heeft wel veel indruk gemaakt. Ook het kenmerkende snerpende motorgeluid kan ik me nog goed herinneren!’

AT-16 Harvard B-64 (PH-LSK) van de KLuHV © Leonard van den Broek

Bijzondere ervaring

Pas nadat Ten Haaf tot de KluHV toetrad als voorzitter, is hij zelf op de Harvard gaan vliegen. Hij omschrijft het als een bijzondere ervaring: ‘Om met een vliegtuig uit 1942 te mogen vliegen is sowieso fantastisch. Verder heb ik veel bewondering voor de jonge mannen die op de Harvard zijn opgeleid. Het is namelijk geen makkelijk toestel om te vliegen, met name in de landing moet je blijven opletten. Alle Harvard-vliegers maken het wel een keer mee, dat ze van de baan raken. Ik heb het ook wel eens meegemaakt, dat we in het gras zijn beland. Gelukkig zonder schade, overigens.’ Het eerste prototype van de Texan vloog in 1935, en voor die tijd was het een vrij geavanceerd vliegtuig volgens Ten Haaf: ‘Het had toen al een krachtige motor van 600pk en was vrijwel geheel van aluminium. Terwijl de meeste vliegtuigen toen nog met linnen bekleed waren en niet zulke sterke motoren hadden.’

AT-16 Harvard B-64 (PH-LSK) en SNJ-5 Texan (N3286) © Leonard van den Broek

Drie Harvards/Texans in formatie, tijden de “Harvard dag op 3 oktober op Gilze-Rijen © Leonard van den Broek

AT-16 Harvard PH-LSK vliegt langs AT-6 Texan N13FY © Leonard van den Broek

Levende herinnering

Eerder dit jaar besloot de KLuHV tot een “safety reset”. Een tijd lang hebben alle vliegtuigen van de KLuHV vervolgens aan de grond gestaan. Ten Haaf: ‘Sinds de safety reset is de hele bedrijfsvoering doorgelicht. Langzamerhand komen nu al onze kisten weer “op de lijn”. We hadden daarnaast de pech dat bij twee van onze Harvards een motorcilinder kapot ging, bij een derde gaat de motor compleet vervangen worden. Die eerste twee zijn nu bijna gereed, dus dat is heel mooi. Ons streven is om volgend jaar vier Harvards weer vliegend te hebben. Twee zullen dan beschikbaar zijn voor flyby’s, met één als back-up en bij toerbeurt zal er één in inspectie staan.’ De Harvards dragen zo bij aan de missie van de KLuHv, om de herinnering levend houden aan alle vliegtuigbemanningen die hebben bijgedragen aan onze vrijheid.