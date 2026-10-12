Airbus vliegt met bijzondere oorlogsmachine in Europa

Airbus heeft de U740 Valkyrie voor het eerst in Europa laten vliegen. Tijdens de testvlucht voerde het toestel verschillende manoeuvres uit en bereikte het een snelheid van Mach 0,8. De fabrikant streeft ernaar de drone in 2029 klaar te hebben voor militair gebruik.

Raketaandrijving bij de start

De eerste Europese vlucht is een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van de U740 Valkyrie. De machine steeg met behulp van raketaandrijving op. Tijdens de vlucht testten de betrokken partijen verschillende vlieghoogtes en snelheden. Ook pasten ze de missie-instellingen tijdens de vlucht aan. Volgens Airbus werden alle vooraf gestelde doelen behaald. De testvlucht vormt de basis voor volgende, uitgebreidere vliegproeven met het MARS-missiesysteem van Airbus.

MARS-systeem

Het MARS-systeem, voluit Multi-platform Autonomous Reconfigurable and Secure, moet de Europese besturing van de Valkyrie mogelijk maken. Met behulp van software die kunstmatige intelligentie inzet, kan de drone zelfstandig missies uitvoeren en samenwerken met andere toestellen. Daarbij blijft een operator toezicht houden op de uitvoering. Volgens Airbus zorgt een strikte gezagsstructuur ervoor dat alle kritieke beslissingen binnen de geldende operationele, ethische en wettelijke kaders blijven.

Bereik van meer dan 5.000 kilometer

De U740 Valkyrie is 9,1 meter lang en heeft een spanwijdte van 8,2 meter. Het maximale startgewicht bedraagt ongeveer drie ton en het toestel heeft een vliegbereik van meer dan 5.000 kilometer. De operationele vlieghoogte loopt op tot 45.000 voet, omgerekend ongeveer 13.700 meter. Voor het meenemen van bewapening beschikt de drone over een intern wapenruim en bevestigingspunten onder de vleugels. Naast de raketondersteunde start kan de Valkyrie volgens Airbus ook gebruikmaken van een conventionele start- en landingsbaan. Die combinatie moet de inzetmogelijkheden van het toestel vergroten.