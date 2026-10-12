Bijna tailstrike bij doorstart Lufthansa-Boeing 747 (video)

Een Boeing 747 van Lufthansa heeft op Los Angeles International Airport (LAX) een opvallende doorstart gemaakt, waarbij de staart van het toestel akelig dicht bij de landingsbaan lijkt te komen. De manoeuvre werd vastgelegd tijdens een livestream.

Boeing 747 breekt landing af op LAX

De 747-8 naderde baan 24R op de luchthaven van Los Angeles. Tijdens de doorstart, internationaal bekend als een go-around, trekt het toestel de neus omhoog en klimt het weer weg van de landingsbaan. Daarbij lijkt de achterzijde van de Jumbo Jet bijzonder dicht bij het asfalt te komen. De beelden leveren daardoor een spectaculair moment op, al vond er geen daadwerkelijke tailstrike plaats. Bij een dergelijke gebeurtenis raakt de onderkant van de staart de baan, bijvoorbeeld wanneer de neus tijdens de landing of het opstijgen te ver omhoog wordt gebracht. Het opvallende moment werd op 10 oktober vastgelegd door 24/7 Airline Videos, dat live beelden van het vliegverkeer op LAX uitzendt.

😳 HOLY MOLY! Lufthansa’s Boeing 747-8i executes a MISSED APPROACH on runway 24R at LAX! The nose pitches up, and for a moment, it looks like the tail comes dangerously close to the runway—but there was no tail strike!



Captured LIVE on the 24/7 Airline Videos Live broadcast… pic.twitter.com/ZwrS90c3A0 — AIRLINE VIDEOS (@airlinevideos) October 10, 2026

Wat is een tailstrike?

Een tailstrike ontstaat wanneer de staart van een vliegtuig tijdens bijvoorbeeld een landing of start de baan raakt. Dat kan schade veroorzaken aan de vliegtuigstructuur en aanleiding geven tot inspecties en eventueel herstelwerkzaamheden. Piloten houden daarom rekening met de maximale neusstand en de beschikbare baanruimte tijdens deze manoeuvres. Een doorstart is een normale veiligheidsprocedure waarbij de bemanning besluit de landing af te breken en opnieuw hoogte te winnen. Dat kan verschillende oorzaken hebben, zoals onvoldoende stabiele naderingsparameters, verkeer op de baan of een instructie van de luchtverkeersleiding.