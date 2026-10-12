Brand bij Schiphol: Buitenveldertbaan tijdelijk gesloten

Een grote brand in een loods in Aalsmeer heeft maandag voor een flinke rookontwikkeling gezorgd. De rookpluim was tot in de wijde omgeving te zien. Vanwege de brand bleef de Buitenveldertbaan op Schiphol enkele uren buiten gebruik. Inmiddels is de start- en landingsbaan weer beschikbaar voor het vliegverkeer.

Buitenveldertbaan tijdelijk gesloten

De brand brak uit in een loods waarin auto’s staan, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan De Telegraaf. De brandweer rukte met veel materieel uit en richtte zich onder meer op het voorkomen van uitbreiding van het vuur. Tijdens de brand waren knallen te horen. Waardoor die werden veroorzaakt, is niet bekend. De brand had ook gevolgen voor het vliegverkeer op Schiphol. De Buitenveldertbaan was enkele uren niet beschikbaar, bevestigt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Over eventuele gevolgen voor afzonderlijke vluchten is geen informatie bekendgemaakt.