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Nieuws

Brand bij Schiphol: Buitenveldertbaan tijdelijk gesloten

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© Remco de Wit

Een grote brand in een loods in Aalsmeer heeft maandag voor een flinke rookontwikkeling gezorgd. De rookpluim was tot in de wijde omgeving te zien. Vanwege de brand bleef de Buitenveldertbaan op Schiphol enkele uren buiten gebruik. Inmiddels is de start- en landingsbaan weer beschikbaar voor het vliegverkeer.

Buitenveldertbaan tijdelijk gesloten

De brand brak uit in een loods waarin auto’s staan, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan De Telegraaf. De brandweer rukte met veel materieel uit en richtte zich onder meer op het voorkomen van uitbreiding van het vuur. Tijdens de brand waren knallen te horen. Waardoor die werden veroorzaakt, is niet bekend. De brand had ook gevolgen voor het vliegverkeer op Schiphol. De Buitenveldertbaan was enkele uren niet beschikbaar, bevestigt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Over eventuele gevolgen voor afzonderlijke vluchten is geen informatie bekendgemaakt.

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Redacteur bij Up in the Sky. Niek studeerde journalistiek aan de Hogeschool Utrecht en schrijft over actuele ontwikkelingen binnen de luchtvaartsector. Binnen de redactie richt hij zich vooral op financiële en operationele ontwikkelingen in de commerciële luchtvaart. Daarnaast behandelt hij regelmatig onderwerpen uit de militaire luchtvaart. Vanuit zijn journalistieke achtergrond draagt hij bij aan zorgvuldige en betrouwbare berichtgeving op Up in the Sky.

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