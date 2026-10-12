Defensie ontvangt Cougar-helikopter na flinke upgrade in Frankrijk

De eerste Cougar-transporthelikopter van de Koninklijke Luchtmacht heeft een moderniseringsprogramma ondergaan. Dit gebeurde bij Airbus Helikopters in Marseille-Marignane. De helikopter, met registratie S-456, arriveerde eind vorige week vanuit Frankrijk terug op de thuisbasis Gilze-Rijen.

De overige elf operationele Cougars zullen de komende periode eenzelfde “verjongingskuur” ondergaan. Twee helikopters zijn momenteel al bij Airbus en worden nog voor het einde van dit jaar terugverwacht. Het programma omvat onder meer een vernieuwde cockpit en nieuwe motoren. Ook krijgen de navigatie- en communicatiesystemen een upgrade, schrijft Defensie in een persbericht.

De twaalf Cougar-helikopters vliegen vanaf Gilze-Rijen bij 300 squadron. Naast transporttaken worden ze ook ingezet voor (bos)brandbestrijding. Voor deze bluswerkzaamheden gebruiken de Cougar (en Chinook)-helikopters zogenaamde “Bambi- buckets”. Een Bambi-bucket is een grote bluszak die aan een kabel onder de helikopter kan hangen.

Bezuiniging

De operationele carrière van de Cougar bij de Koninklijke Luchtmacht kent een aantal bijzonderheden. Nederland ontving zeventien Cougar-helikopters in 1996 en 1997, ten behoeve van de Luchtmobiele Brigade. Meerdere keren zijn Cougars ingezet tijdens operationele missies in het buitenland, zoals in het voormalig Joegoslavië (2000-2002), Irak (200) en Afghanistan (2009). In 2011 werd een gepland moderniseringsprogramma geannuleerd. Vanwege bezuinigingen ging een aantal Cougars in opslag, met de bedoeling om de hele vloot Cougars te verkopen. Omdat de beschikbaarheid van de NH90 maritieme helikopters in de eerste jaren onvoldoende was, bleek er toch behoefte aan aanvullende transportcapaciteit. Vanaf 2014 zijn de meeste Cougars uit de opslag gehaald en beschikt Nederland over een vloot van twaalf exemplaren van dit type. Enkele hiervan zijn grijs gespoten, het merendeel vliegt nog altijd in een groen-bruin camouflagejasje.

Vervanging