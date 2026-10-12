In beslag genomen Boeing 737 mag Europese luchthaven verlaten

Een Boeing 737 van de Iraanse luchtvaartmaatschappij Caspian Airlines werd eind september in beslag genomen op Istanbul Airport. De Turkse rechter heeft de beslaglegging inmiddels ongedaan gemaakt.

Boeing 737 mocht niet vertrekken

De Boeing 737-500, registratie EP-KPB, kreeg op 28 september te maken met een beslaglegging op Istanbul Airport. Het toestel stond op het punt om naar Iran te vertrekken toen het aan de ketting werd gelegd. De passagiers waren op dat moment al aan boord, maar de vlucht kon niet doorgaan. De reizigers moesten het vliegtuig verlaten en keerden terug naar de terminal. De beslaglegging hield verband met een juridische procedure in Turkije. Als gevolg daarvan bleef de Boeing aan de grond staan, terwijl Caspian Airlines probeerde de juridische belemmeringen voor vertrek weg te nemen.

Turkse rechter accepteert bezwaar

De situatie veranderde nadat de luchtvaartmaatschappij bezwaar had gemaakt tegen de manier waarop de officiële kennisgeving was betekend. Een rechtbank in Istanbul stelde Caspian Airlines op 7 oktober in het gelijk, meldt Hava Sosyal Medya. Vervolgens werden stappen gezet om het beslag op de Boeing op te heffen. Dat proces is inmiddels afgerond: de Boeing heeft Istanbul Airport verlaten.

Boeing 737-500

De Boeing 737-500 rolde ongeveer 28 jaar geleden uit de fabriek in het Amerikaanse Renton. De machine vloog eerder voor onder meer Continental Airlines en de Russische maatschappij Transaero. Na verschillende wisselingen van eigenaar en operator kwam de 737 in januari 2020 bij Caspian Airlines terecht. De Iraanse luchtvaartmaatschappij gaf het toestel de naam ‘Lavan’.