KLM-annuleringen zorgen voor kritiek: ‘We zijn teleurgesteld’

Annuleringen bij KLM vanwege technische problemen met een deel van de vloot leiden tot roosterproblemen bij het cabinepersoneel. ‘We zijn teleurgesteld over het verloop van het gesprek’, laat VNC weten na een spoedoverleg met de luchtvaartmaatschappij. De vakbond dringt aan op compensatie voor de getroffen medewerkers.

Spoedoverleg levert weinig op

De VNC voerde spoedoverleg met KLM over de annuleringen en ingrijpende roosterwijzigingen. Volgens de vakbond heeft het gesprek vooralsnog weinig opgeleverd. KLM erkent de problemen en begrijpt dat de situatie voor het cabinepersoneel ‘heel vervelend’ is, maar volgens de VNC ontbreekt het aan concrete oplossingen. De vakbond had verwacht dat de maatschappij bereid zou zijn serieus te kijken naar mogelijkheden om de gevolgen voor medewerkers te beperken.

Roosters overhoop door annuleringen

De problemen hangen samen met technische mankementen aan een aantal Boeing 737’s en verstoringen op het intercontinentale netwerk. KLM annuleert vluchten om de operatie stabieler te krijgen, maar de wijzigingen hebben ook gevolgen voor het cabinepersoneel. Vluchten verdwijnen uit roosters, diensten worden opnieuw ingedeeld en vrije dagen verschuiven. Dat zorgt voor frustratie, zeker nu de herfstvakantie voor de deur staat. Bovendien kampt het verzoekensysteem met een technische storing, waardoor tijdelijk geen nieuwe verzoeken kunnen worden ingediend en het actuele rooster niet goed inzichtelijk is.

Vakbond wil compensatie van KLM

Tijdens het overleg heeft de VNC aangedrongen op een compensatieregeling voor de getroffen medewerkers. Volgens de vakbond bestaat hiervoor een precedent: bij eerdere ernstige verstoringen van de operatie door annuleringen op het intercontinentale netwerk zijn ook afspraken over compensatie gemaakt. De VNC vindt dat er voldoende aanleiding is om opnieuw zo’n regeling te treffen. ‘Compensatie maakt een gemiste verjaardag of afspraak niet goed, maar het is wel een manier waarop KLM kan laten zien dat de gevolgen voor cabinepersoneel serieus worden genomen’, stelt de vakbond.

‘Die wederkerigheid missen we nu volledig’

De VNC is ontevreden over de uitkomst van het overleg en zegt de kwestie niet te laten rusten. ‘Van een werkgever die op zoveel flexibiliteit van zijn medewerkers rekent, mag je verwachten dat die ook bereid is iets terug te doen wanneer de operatie vastloopt. Die wederkerigheid missen we nu volledig’, schrijft het sectiebestuur. De vakbond wil dat KLM alsnog met concrete oplossingen en een passende compensatieregeling komt. De maatschappij heeft toegezegd binnen een week terug te komen op het compensatieverzoek.