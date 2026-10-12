KLM Cityhopper wint prijs voor bijzondere gebeurtenis in Twente

KLM Cityhopper heeft een internationale luchtvaartprijs gewonnen voor een bijzondere innovatie op Twente Airport. De airline gebruikt als eerste ter wereld een speciale beschermingsmethode waarbij vliegtuigen tijdens langere periodes buiten dienst in een beschermende ‘cocon’ worden gehuld.

Ingepakte vliegtuigen op Twente Airport

De ingepakte vliegtuigen vormden een opvallende verschijning op Twente Airport. KLM Cityhopper paste daar de zogenoemde aircraft cocooning-methode toe om toestellen te beschermen wanneer ze langere tijd niet worden ingezet. Met de beschermende omhulling wil de maatschappij de vliegtuigen in goede conditie houden tijdens de periode dat ze aan de grond staan. Inmiddels zijn de cocons verwijderd en zijn de Embraers weer inzetbaar.

Internationale erkenning voor innovatie

De innovatie leverde KLM Cityhopper de ERAA Innovation Airline Award 2026 op. De European Regions Airline Association (ERAA) reikt de prijs uit voor innovaties waarmee airlines operationele uitdagingen aanpakken met behulp van technologie en nieuwe werkwijzen. De jury erkende de manier waarop KLM Cityhopper de bescherming van vliegtuigen tijdens langdurige stilstand aanpakt.

KLC gebruikte deze methode om vier Embraer E195-E2’s langdurig te stallen vanwege problemen met de Pratt & Whitney-motoren. Die problemen hielden verband met een wereldwijd motorprobleem waarvoor onderdelen moesten worden geïnspecteerd. Het bedrijf noemde het project later Operatie Borboleta, Portugees voor vlinder.