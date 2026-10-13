Air France-memo: Israël weert piloten en cabin crew uit 31 landen

Israël weert piloten en cabinepersoneel met bepaalde nationaliteiten op vluchten naar het land. Dat blijkt uit een intern memo van Air France, waarin medewerkers worden geïnformeerd over de aangescherpte regels. De maatregelen treffen ook bemanningsleden met een dubbele nationaliteit, zelfs wanneer zij daarnaast een Frans of ander westers paspoort bezitten. Volgens de berichtgeving gaat het om maximaal 31 landen. Ook United Airlines heeft het personeel over de beperkingen geïnformeerd.

Strengere controles

De aangescherpte regels volgen op het incident met vlucht FZ1073 van Flydubai op 30 september. Tijdens die vlucht heeft de First Officer, afkomstig uit Oman, de gezagvoerder aangevallen. Volgens eerdere berichtgeving was het mogelijk zijn bedoeling om de Boeing 737 MAX op de luchthaven van Tel Aviv te laten neerstorten.

Volgens de Israëlische regelgeving mogen flight crew met de nationaliteit van landen waarmee Israël geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt, in beginsel niet naar het land reizen. Ook in de luchtvaartovereenkomsten tussen Israël en andere landen zijn voorwaarden opgenomen over de nationaliteit van bemanningsleden op vluchten naar Tel Aviv.

Israël scherpt toezicht

Luchtvaartmaatschappijen moeten de nationaliteiten van hun crew controleren en hun namen uiterlijk 48 uur voor vertrek aan de Israëlische autoriteiten doorgeven. Het Israëlische ministerie van Transport is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van die regels. Volgens de Israëlische krant Haaretz schoot dat toezicht de afgelopen jaren tekort. In 2026 zouden minstens 1.240 piloten en cabinepersoneel uit landen zonder diplomatieke betrekkingen met Israël het land zijn binnengekomen.

De Israëlische autoriteiten treden inmiddels strenger op. Buitenlandse maatschappijen mogen geen bemanningsleden meer inzetten op vluchten naar Israël wanneer zij de nationaliteit bezitten van een land dat geen diplomatieke banden met Israël onderhoudt. Daarbij maakt het niet uit of iemand daarnaast een paspoort heeft van een land dat wel diplomatieke betrekkingen met Israël onderhoudt.