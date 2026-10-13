Airbus A330 van KLM vliegt met nieuwe motor terug naar Schiphol

Een Airbus A330 van KLM is met een vervangende motor teruggekeerd naar Schiphol, nadat het toestel bijna drie weken aan de grond stond op Bonaire. De luchtvaartmaatschappij stuurde daarvoor een Boeing 747F naar het Caribische eiland om de nieuwe motor af te leveren.

Motorprobleem houdt KLM-A330 aan de grond

De Airbus A330-200, registratie PH-AOC, vertrok op 21 september als vlucht KL765 vanaf Schiphol naar Bonaire. Na een tussenstop op Aruba arriveerde het toestel op het Caribische eiland, maar de terugvlucht naar Amsterdam ging niet door. Een technisch probleem met een van de motoren verhinderde het vertrek. De storing bleek dusdanig ernstig dat een vervangende motor vanuit Nederland nodig was. Daardoor bleef de A330 bijna twee weken aan de grond.

Boeing 747 brengt vervangende motor

Om de gestrande A330 weer operationeel te krijgen, zette KLM Cargo een Boeing 747-400F in. De vrachtjumbo, registratie PH-CKC, vertrok op vrijdag 2 oktober om 14:10 uur vanaf Schiphol en vloog via onder meer Londen naar Bonaire. Om 23:37 uur Nederlandse tijd landde het toestel op de luchthaven van Kralendijk, na een vlucht van ongeveer negen en een half uur. De Boeing 747 vervoerde de vervangende motor, die vervolgens op Bonaire kon worden gemonteerd. De inzet van het vrachtvliegtuig vormde daarmee de belangrijkste stap in het herstel van de A330.

Terug naar Schiphol

Na de motorwissel kon de PH-AOC afgelopen weekend alsnog koers zetten naar Schiphol. Daarmee kwam een einde aan het verblijf op Bonaire dat sinds 21 september duurde. Dankzij de inzet van de 747 kon KLM de benodigde motor naar het eiland brengen en de Airbus A330 uiteindelijk weer terug naar Nederland laten vliegen.