KLM verwelkomt tijdelijk Airbus A319 in de vloot

KLM krijgt voorlopig een Airbus A319 in de vloot die vluchten gaat uitvoeren binnen Europa. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij wil hiermee de operaties ‘stabieler’ maken.

KLM voert haar Europese vluchten uitsluitend uit met Airbus A321neo’s en Boeing 737’s. Binnenkort voegt zij daar ook een enkele Airbus A319 aan toe. KLM krijgt tijdelijk een toestel van het Roemeense CarpatAir tot haar beschikking via een wet-leaseconstructie. Daarbij is Carpatair verantwoordelijk voor het onderhoud, cabinepersoneel en de verzekering.

Stabielere operaties

KLM bevestigt het nieuws tegenover Up in the Sky. ‘KLM neemt een aantal maatregelen om op de korte termijn meer vliegtuigen beschikbaar te hebben en de operatie stabieler te maken,’ aldus een woordvoerder. Volgens hem creëert de airline daarmee extra capaciteit binnen het Europese netwerk.

De dienstverlening blijft volgens KLM voorop staan: ‘Hierbij staan veiligheid en de dienstverlening aan klanten voorop,’ benadrukt de woordvoerder. ‘CarpatAir heeft een businessclass en het volledige KLM-product aan boord,’ gaat de zegsman van de luchtvaartmaatschappij verder. Volgens hem gaat het slechts om tijdelijke extra capaciteit.

737’s aan de grond

KLM moet vanaf eind deze maand noodgedwongen enkele vluchten annuleren omdat een aanzienlijk deel van haar vloot aan de grond staat. Hoewel de gehele vloot mankementen kent, ligt het grootste probleem momenteel bij de 737’s. Diverse vliegtuigen staan aan de grond met een divers scala aan problemen. Ook bij nieuwere toestellen duren operaties langer dan gehoopt.

Daarbij speelt de beschikbaarheid van onderdelen een rol. De internationale toeleveringsketen is volgens operationeel directeur Mathieu Essenberg nog altijd niet volledig hersteld van de verstoringen tijdens de coronaperiode. Onderdelen laten daardoor langer op zich wachten, waardoor de machines niet altijd snel genoeg weer beschikbaar zijn.

Hoewel KLM de Airbus A319 van CarpatAir niet expliciet verbindt aan de problemen van een groot aantal Boeing 737’s, is de timing van het Roemeense vliegtuig op zijn minst opvallend te noemen.