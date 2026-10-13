KLM-vlucht vanuit New York met 787 in ‘recordtempo’ op Schiphol

Een Boeing 787 Dreamliner van KLM vloog in slechts 5 uur en 43 minuten van New York naar Amsterdam. De vlucht werd door luchtvaartmedia als een mogelijke recordprestatie bestempeld, al is nog niet onafhankelijk vastgesteld of het daadwerkelijk de snelste oversteek op deze route was met een 787.

Bijzondere vlucht met 787

Voor de verbinding tussen New York en Amsterdam staat normaal een vliegtijd van ongeveer 7 uur en 20 minuten in de dienstregeling. De Dreamliner deed daar slechts 5 uur en 43 minuten over, een verschil van 1 uur en 37 minuten. Een mogelijke verklaring ligt bij de wind op grote hoogte. Boven de Atlantische Oceaan komen straalstromen voor: smalle luchtstromingen die hoge snelheden kunnen bereiken. Wanneer een vliegtuig in oostelijke richting met de wind mee vliegt, neemt de grondsnelheid toe zonder dat de snelheid ten opzichte van de omringende lucht evenredig hoeft te stijgen. Daardoor kan het toestel in dezelfde tijd een grotere afstand over de grond afleggen. De sterkte en positie van deze straalstromen veranderen voortdurend onder invloed van weersystemen en atmosferische omstandigheden.

Ook de vliegroute speelt een rol. Vluchtplanners en luchtverkeersleiders houden rekening met onder meer wind, turbulentie, het overige luchtverkeer en eventuele beperkingen in het luchtruim. Gunstige wind kan de opvallend korte vluchtduur van KL642 helpen verklaren, al ontbreken gegevens om de precieze invloed daarvan vast te stellen.

Boeing 787-10 van KLM

KLM voerde de vlucht uit met de Boeing 787-10 Dreamliner met registratie PH-BKD. Dit widebodyvliegtuig is de langste variant van de Boeing 787-familie en is ontworpen voor intercontinentale verbindingen. Het toestel combineert een aerodynamisch ontwerp met moderne motoren en een romp die grotendeels uit composietmaterialen bestaat. Die eigenschappen dragen bij aan de efficiëntie van het vliegtuig tijdens langeafstandsvluchten.