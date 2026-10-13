Ontwikkeling van nieuwe straaljager (GCAP) krijgt impuls in Europa

De ontwikkeling van een nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen voor het Verenigd Koninkrijk, Italië en Japan heeft een belangrijke stap gezet. Het internationale samenwerkingsverband Edgewing opende in Turijn de eerste engineeringhub voor het Global Combat Air Programme (GCAP).

Vanuit de Italiaanse stad werken specialisten aan het gevechtsvliegtuig, dat rond 2035 de Eurofighter Typhoon in Italië en in het VK, en de Mitsubishi F-2 in Japan moet vervangen. Het toestel moet niet alleen moeilijk detecteerbaar zijn voor vijandelijke radars, maar ook als vliegend commandocentrum onbemande vliegtuigen kunnen aansturen.

Eerste engineeringhub

De vestiging in Turijn is de eerste van drie geplande engineeringhubs voor het GCAP-programma. De opening in Italië volgt op de oprichting van het gezamenlijke GCAP-agentschap en de vestiging van het hoofdkantoor in het Britse Reading. Ook in Japan en het Verenigd Koninkrijk staan engineeringhubs gepland. De drie locaties moeten de technische kennis en industriële capaciteit van de partners samenbrengen, terwijl ieder land een belangrijke rol behoudt binnen het omvangrijke defensieproject.

Nieuwe straaljager moet drones aansturen

Het GCAP-vliegtuig moet meer worden dan een traditionele straaljager. Naast stealthtechnologie krijgt het een centrale rol in de coördinatie van onbemande vliegtuigen en andere militaire middelen. Het toestel moet als een zogenoemde ‘vliegende teamleider’ functioneren. De precieze technische uitwerking van de systemen wordt tijdens de verdere ontwerp- en ontwikkelingsfase bepaald.

Duizenden banen in Italië

De nieuwe engineeringhub moet ook economische voordelen opleveren voor Turijn en de omliggende regio. De vestiging brengt specialisten uit de drie partnerlanden samen en moet duizenden gespecialiseerde technische functies ondersteunen, zowel rechtstreeks als bij toeleveranciers. Een deel van de medewerkers is vanuit het buitenland naar Italië verhuisd om aan het project te werken. De keuze voor Turijn sluit aan bij de bestaande luchtvaart- en defensie-industrie in de regio en de aanwezigheid van Leonardo, een van de belangrijkste industriële partners binnen GCAP.