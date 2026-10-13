SLM-vlucht naar Schiphol met Boeing 777 in de problemen

Surinam Airways (SLM) beschikt sinds kort over een Boeing 777 die haar vluchten naar Amsterdam uitvoert. De reis naar Schiphol liep zondag echter vertraging op nadat het toestel in de problemen kwam.

Klapband

Na een vlucht van bijna tien uur landde de Boeing 777 van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij op de luchthaven van Paramaribo. Tijdens de landing liep het vliegtuig een klapband op. Volgens inzittenden was er van het incident nauwelijks iets te merken en kon iedereen veilig uitstappen. Toch zorgde de klapband voor flinke vertraging.

Vlucht PY993 van Paramaribo naar Amsterdam vertrok met ruim tweeënhalf uur oponthoud. Volgens internationale veiligheidseisen moest SLM een grondige inspectie aan het onderstel uitvoeren voordat de band vervangen kon worden. Tegen middernacht lokale tijd kon de Boeing eindelijk koers zetten naar Amsterdam, waar deze kort na 13:00 uur arriveerde.

Nieuw vliegtuig

Jarenlang voerde Surinam Airways haar vluchten naar Schiphol uit met een Airbus A340, maar sinds kort heeft ze een Boeing 777-200 tot haar beschikking. SLM beschikt over deze machine middels een leaseconstructie met het Amerikaanse Eastern Airlines. Het is overigens niet de eerste keer dat SLM een Triple inzet op de route naar Schiphol. In 2019 kreeg de airline uit Suriname een tweedehands 777-200 van Singapore Airlines in handen.