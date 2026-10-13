Straaljagers stijgen op voor Corendon-vlucht

De luchthaven van Neurenberg werd tijdelijk gesloten na een vermeende crisis in de lucht. Duitse Eurofighters stegen op om een Boeing 737 van Corendon Airlines Europe te begeleiden.

Een Boeing 737 van Corendon Airlines Europe, registratie 9H-CXD, steeg vanochtend kort na 11:00 uur op vanaf de luchthaven van Corfu. Het toestel vertrok in noordelijke richting op vlucht XR456 naar Neurenberg, Duitsland. Kort na vertrek vanaf het Griekse vliegveld gaf de machine een squawk 7500 af, een signaal dat doorgaans een kaping van het vliegtuig inhoudt.

Crisissituatie

In Duitsland reageerde de luchtverkeersleiding direct en werd er geprobeerd contact te leggen met de piloten in de cockpit. Dat lukte echter niet en de toren kreeg geen gehoor. Daarom besloten de Duitsers het zekere voor het onzekere te nemen en Eurofighters de lucht in te sturen om het vliegtuig van Corendon op te zoeken. De Squawk 7500-melding hield aan tussen 11:15 en 11:28 uur.

Tegelijkertijd werd de luchthaven van Neurenberg gesloten. De nacht ervoor waren er ook al drones gespot, wat meespeelde in de beslissing. Als gevolg moesten meerdere vluchten uitwijken, een groot aantal kwam vertraagd aan en enkele werden zelfs helemaal geannuleerd. Tot de getroffen vluchten behoorde ook KL1843 uit Amsterdam, welke KLM volledig schrapte.

Eén minuut vertraging

Ondanks de situatie landde de Boeing 737 van Corendon om 12:16 uur veilig op de luchthaven van Neurenberg, slechts één minuut na de geplande aankomsttijd. Toch moest de lokale politie de noodzakelijke inspecties uitvoeren. Dat rondde deze kort voor 13:00 uur af. Daarna mochten alle passagiers en bemanningsleden van boord. De volgende vlucht van de 9H-CXD liep vanzelfsprekend enige vertraging op.