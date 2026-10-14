Airline verplaatst gloednieuwe 787 Dreamliners na aanvallen

Riyadh Air neemt momenteel haar eerste Boeing 787 Dreamliners in ontvangst, maar verplaatst de machines nu al. De airline hoopt hiermee haar gloednieuwe vliegtuigen in veiligheid te brengen.

Riyadh Air werd in 2023 opgericht als onderdeel van het plan om Saoedi-Arabië een groter internationaal aanzien te geven en het land te promoten als toeristische bestemming. Met Riyadh Air wil de Saoedische hoofdstad de concurrentie aangaan met grootheden als Emirates, Etihad en Qatar Airways. De airline beschikt momenteel over acht Boeing 787’s.

Aanvallen

Bij de ontwikkeling van de airline helpt het niet dat het conflict tussen de Houthi-rebellen, die door Iran worden gesteund, en Saoedi-Arabië momenteel opnieuw oplaait. Dagelijks vinden er aanvallen over en weer plaats, waaronder op de luchthavens van Riad en Aden. Voor een maatschappij met de naam Riyadh Air is dat uiteraard allesbehalve ideaal.

Dinsdagmiddag vertrokken drie 787’s van de Saoedische maatschappij kort na elkaar vanaf de luchthaven van Riad. Twee toestellen vertrokken richting Al-‘Ula en een derde vloog naar Medina. Beide steden liggen noordelijker dan Riad, en zijn daarmee moeilijker te raken voor de Houthi-rebellen. Ook vertrok een machine vanaf de luchthaven van Djedda naar een onbepaalde bestemming.

A320 getroffen

Dat de evacuatie niet overbodig is, bleek eerder deze week. Op het vliegveld van Riad werd een Airbus A320 van Saudia Airlines geraakt, waarna deze vrijwel volledig uitbrandde. Tijdens de aanval waren er geen passagiers aan boord, maar de piloot kwam door de raket om het leven. De Saoedische luchtvaartmaatschappij bood de familie haar condoleances aan.

Airline in wording

Riyadh Air heeft grootse plannen. De airline voert momenteel vluchten uit naar bestemmingen als Djedda, Caïro, Madrid, Manchester en Dubai. Dat netwerk wordt uitgebreid naarmate de airline meer vliegtuigen in ontvangst neemt. In totaal plaatste Riyadh Air een order voor honderdvijftig toestellen, bestaande uit zestig Airbus A321neo’s, vijftig A350’s en veertig Boeing 787 Dreamliners.