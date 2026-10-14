Boeing 737F keert om vanwege Indonesische piloot

Dinsdagnacht voerde Israël strengere regels in omtrent nationaliteiten van pilotenDie werden meteen gepraktiseerd met de sommering aan een Boeing 737F van Ethiopian Airlines om rechtsomkeert te maken.

In de nacht van maandag op dinsdag vertrok een Boeing 737F van Ethiopian Airlines op vanaf de luchthaven van Addis Abeba met bestemming Tel Aviv, Israël. Het vliegtuig, registratie ET-AVX, steeg tot 6500 meter en bevond zich pas op vijftig kilometer van de luchthaven van Addis Abeba toen de piloten te horen kregen dat zij moesten terugkeren.

Indonesische piloot

Een piloot met de Indonesische nationaliteit maakte deel uit van de cockpitcrew. De Israëlische autoriteiten kregen de lijst met bemanningsleden echter pas nadat het vliegtuig al was opgestegen. Volgens de Israëlische nieuwssite N12 betreft het een fout: Ethiopian Airlines wist niet dat zij deze piloot niet mocht inzetten op vluchten naar Tel Aviv omdat de nieuwe maatregel pas kortgeleden was ingevoerd.

Luchtvaartmaatschappijen moeten hun bemanningslijsten 48 uur voor vertrek versturen. Maar dat werkt niet. Het verantwoordelijke systeem geeft pas vlak voor vertrek de nationaliteit van de bemanningen door. Het ministerie van Verkeer heeft jarenlang geen pogingen gedaan om toegang te krijgen tot deze gegevens. Dat veranderde pas na het FlyDubai-incident.

Poging tot vliegtuigkaping

Dit incident betreft een Boeing 737 van FlyDubai die in de vroege ochtend van 30 september op weg was van Dubai naar Tel Aviv. Tijdens deze vlucht stak de copiloot de gezagvoerder meermaals met een mes en werkte ook nog op hem in met een bijl. Israëlische media spraken later van een kaping met het laten neerstorten van het vliegtuig als motief. Dankzij ingrijpen van overige inzittenden werd zijn poging verijdeld. De Boeing week uit naar Taboek, Saoedi-Arabië.

De regering van Israël nam hierop rigoureuze maatregelen in de vorm van publicatie van een lijst met nationaliteiten die niet langer welkom zijn op vluchten naar Israël. De piloot in kwestie bezit de Omaanse nationaliteit. Voornamelijk flight crew uit landen in het Midden-Oosten wordt geweerd, maar ook uit Pakistan, Maleisië en Indonesië zijn niet langer welkom.