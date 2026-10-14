Emirates A380 blijft langer weg van Schiphol 

Eerder kondigde Emirates al aan haar Airbus A380-vluchten naar Schiphol tijdelijk te vervangen door Boeing 777’s. Nu verlengt de maatschappij uit Dubai deze periode en blijft de Airbus langer weg.

Terugkeer uitgesteld

Begin september meldde Emirates dat ze tijdelijk meer Boeing 777’s inzet op de route naar Schiphol. Dat was een opvallende melding, aangezien de airline tot het begin van de oorlog in Iran tweemaal per dag de A380 naar Amsterdam stuurde. Wel benadrukte de luchtvaartmaatschappij uit Dubai dat het slechts ging om een korte pauze: de superjumbo zou vanaf begin november weer terugkeren op Nederlandse bodem.

Nu blijkt dat de maatschappij pas vanaf 21 november met dit vliegtuig landt op de luchthaven van Amsterdam, drie weken na de geplande terugkeer. De exacte reden hiervoor is onduidelijk, maar het uitstel lijkt te maken te hebben met een gebrek aan passagiers. Veel reizigers mijden momenteel het Midden-Oosten na de oorlog in Iran en de nu escalerende oorlog tussen de Houthi’s en Saoedi-Arabië.

Drie vluchten per dag

Dagelijks voert Emirates drie vluchtparen uit naar Schiphol:

EK145/EK146: Vindt vroeg in de ochtend plaats met een Boeing 777-300ER.

EK147/EK148: Wordt rond het middaguur uitgevoerd, voorheen met een A380, nu met een Boeing 777 .

EK149/EK150: Landt vroeg in de avond en vertrekt rond 22:00 uur, eveneens uitgevoerd met een Boeing 777.

In het schema van oktober verdween de A380 op de middagvluchten en werd deze vervangen door een Boeing 777-300ER. Ook daalde de frequentie van de vroege ochtendvluchten van zeven naar slechts vijf vluchten per week. Met het verdwijnen van de superjumbo, verdween ook het Premium Economy-aanbod, dat Emirates slechts op een aantal Triple Sevens heeft geïnstalleerd.

Plannen voor terugkeer

Het is onduidelijk wat er nu overblijft van de plannen voor de terugkeer. Eerder meldde Emirates dat ze vanaf november tweemaal per dag een Airbus A380 zou inzetten op haar lijndiensten naar Schiphol. Daarbij zouden op zowel de middag- als de avondvluchten een superjumbo worden ingezet.