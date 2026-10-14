LIVEBLOG: Lufthansa wint van Air France-KLM in strijd om TAP

Vandaag is bekendgemaakt wie een belang in TAP Air Portugal krijgt. Selim Tunçyürek is namens Up in the Sky aanwezig bij het World Aviation Festival in Lissabon. Volg hier onze liveblog.

Lufthansa heeft de strijd om TAP Air Portugal gewonnen. De Portugese premier maakte bekend dat de eerste fase van het privatiseringsproces is afgerond en dat de Duitse luchtvaartmaatschappij als nieuwe aandeelhouder naar voren is gekomen. Lufthansa en Air France-KLM dienden eind september hun definitieve biedingen in op een belang van 44,9 procent in de Portugese luchtvaartmaatschappij. Daarnaast krijgen medewerkers de mogelijkheid om vijf procent van de aandelen te kopen. Als zij niet het volledige belang afnemen, kan Lufthansa ook die aandelen verwerven. De Portugese staat behoudt de resterende aandelen.

De spanning rond de toekomst van TAP Air Portugal is voelbaar in de zaal. Journalisten proberen Rodrigues aan te spreken en hem vragen te stellen over de strijd om een belang in TAP. Vooralsnog blijven antwoorden echter uit. Rodrigues houdt zich op de vlakte en laat zich niet verleiden tot uitspraken over de naderende beslissing. Terwijl de gesprekken op het podium doorgaan, blijft de strijd om TAP boven de zaal hangen. Wie straks een belang in de Portugese luchtvaartmaatschappij mag verwerven, is nog altijd onduidelijk. Dat de inzet hoog is, wordt in Lissabon steeds duidelijker.

Terwijl de sector wacht op de beslissing van de Portugese overheid over de verkoop van een belang van 44,9 procent, benadrukte CEO Luís Rodrigues dat nog niet bekend is welke partij de voorkeur krijgt. Air France-KLM en Lufthansa zijn de twee overgebleven kandidaten. Volgens de topman maakt het uiteindelijk niet uit welke groep de nieuwe aandeelhouder wordt: TAP zal zich inzetten voor de partij die wordt gekozen. ‘We weten niet voor welke partij de overheid zal kiezen’, aldus Rodrigues. Hij voegde eraan toe dat het langdurige proces volgens hem logisch is, gezien het belang van de beslissing. Tijdens de gesprekken hebben de betrokken partijen volgens de CEO veel van elkaar geleerd en vooral gekeken naar de ontwikkeling van TAP in de komende tien jaar. © Up in the Sky

TAP ziet kansen als Zuid-Amerikaanse hub

Rodrigues benadrukte dat de geografische ligging van Lissabon een belangrijke troef blijft. De luchthaven vormt een strategisch vertrekpunt voor verbindingen tussen Europa en Zuid-Amerika. Ook de onderhouds- en engineeringactiviteiten van TAP dragen volgens de CEO bij aan de positie van de maatschappij. In de komende tien jaar moet TAP volgens hem aanzienlijk groter zijn dan nu en haar langeafstandsnetwerk naar het westen verder versterken. Daarbij ligt de nadruk niet uitsluitend op groei, maar ook op winstgevendheid binnen de groep waarvan TAP uiteindelijk deel gaat uitmaken. ‘Volgens onze presentatie is TAP over tien jaar een aanzienlijk groter bedrijf dan nu’, zei Rodrigues met een glimlach.

De CEO verwacht bovendien dat samenwerking binnen een grotere luchtvaartgroep mogelijkheden biedt op het gebied van loyaliteitsprogramma’s en de klantervaring. Dat betekent volgens hem niet dat TAP wat betreft deze mogelijkheden momenteel tekort komt, maar wel dat samenwerking extra synergie kan opleveren.

Nieuwe luchthaven cruciaal voor groei van TAP

Een belangrijke uitdaging voor de toekomst is de capaciteit van luchthaven Humberto Delgado in Lissabon. Volgens Rodrigues zijn er grenzen aan de verdere groei op de huidige locatie. De luchthaven wordt bovendien omringd door militaire bases, die uitbreiding bemoeilijken. De Portugese overheid heeft na jaren van discussie inmiddels besloten dat een nieuwe luchthaven noodzakelijk is. Totdat die daadwerkelijk operationeel is, moet TAP het volgens de CEO zien vol te houden met de bestaande infrastructuur. Ook de huidige passagierservaring staat onder druk. Rodrigues wees onder meer op de lange wachttijden op de luchthavenbussen na de landing, die vooral bij warm weer zwaar kunnen zijn voor reizigers.

‘De vraag is hoe de wereld er over tien jaar uitziet’

Hoewel de keuze voor een nieuwe aandeelhouder veel aandacht krijgt, vindt Rodrigues de bredere ontwikkelingen in de luchtvaart minstens zo belangrijk. Volgens hem draait de strategische discussie niet alleen om de identiteit van de toekomstige eigenaar, maar vooral om de omstandigheden waarin TAP de komende jaren moet opereren. ‘De vraag is niet wie onze nieuwe aandeelhouder wordt, maar hoe de wereld er straks uitziet. Dat bepaalt hoe we onze toekomstige vliegtuigen gaan inzetten’, stelde de CEO. Op de vraag of hij zelf met de druk kan omgaan, antwoordde hij met een knipoog: ‘Zolang Porto vanavond maar wint.’

Tijdens de aftrap van het World Aviation Festival in Lissabon benadrukt TAP Air Portugal-topman Carlos Oliveira het belang van kunstmatige intelligentie in de luchtvaart. Volgens hem biedt AI kansen die verder gaan dan slechts het verbeteren van de klantenervaring. De technologie kan luchtvaartmaatschappijen helpen om hun processen te vernieuwen en hun prestaties naar een hoger niveau te tillen.

© Up in the Sky

Oliveira wees daarbij op het Horizon-programma van TAP, dat gericht is op het opnieuw vormgeven van bestaande processen en het benutten van technologische mogelijkheden. De boodschap van de voorzitter was dat luchtvaartmaatschappijen zich moeten blijven aanpassen aan een wereld die voortdurend verandert. ‘De enige zekerheid die we hebben is dat de wereld onzeker is en dat we niet weten wat er morgen gebeurt,’ aldus Oliveira. Die onzekerheid speelt ook een rol in de toekomst van TAP, nu de Portugese overheid zich voorbereidt op een besluit over de mogelijke toetreding van een private partner.

Carlos Oliveira, voorzitter van TAP Air Portugal, opende zijn bijdrage tijdens het World Aviation Festival in Lissabon met een welkomstwoord. Daarbij bevestigde hij dat de Portugese overheid vandaag bekendmaakt welke partij een belang in de luchtvaartmaatschappij mag verwerven.

In de Portugese media gonst het van de geruchten over de mogelijke winnaar. Het medium Eco meldt dat de Lufthansa Group de beste papieren heeft. Met name de betaalmethode zou interessant zijn voor de Portugese regering, die de contanten goed kan gebruiken. Air France-KLM bood daarentegen een belang in het eigen concern aan, wat zich waarschijnlijk pas op de lange termijn zal uitbetalen.

Verder wordt ook de financiële stabiliteit van Lufthansa beter geacht dan die van de concurrent. Het helpt daarbij ook dat Lufthansa zo snel mogelijk aan de slag wil met een nieuwe luchthaven van Lissabon en tegelijkertijd de huidige wil uitbreiden die inmiddels uit haar voegen barst. SIC beargumenteert dat deze plannen vrijwel volledig overeenkomen met de plannen van de overheid.

Spannende strijd

De strijd barstte bijna een jaar geleden los. Drie partijen plaatsten een bod om een belang van 44,9 procent in TAP Air Portugal te verkrijgen. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia trok zich al snel terug. Enkel Air France-KLM en Lufthansa bleven over. Bijna twaalf maanden lang werden zij geacht allerlei deadlines te halen, met als ultieme datum 29 juli. Deze definitieve biedingen werden vervolgens door de overheid aangewezen partij Parpública beoordeeld.

Toch was men in Portugal nog niet tevreden. Volgens de Portugese minister van Verkeer leken de beide voorstellen te veel op elkaar en moesten Air France-KLM en Lufthansa hun biedingen beter uitwerken. Beide partijen zijn van plan om van TAP Air Portugal een Zuid-Amerika-hub te maken. Het grootste verschil is de betaalwijze: Lufthansa Group betaalt contant, Air France-KLM biedt deelbetaling in aandelen aan.

Air France-KLM en Lufthansa strijden allebei om een belang van 44,9 procent in de Portugese nationale luchtvaartmaatschappij TAP Air Portugal. De overheid behoudt een meerderheidsbelang van 50,1 procent, terwijl de resterende vijf procent gereserveerd is voor het personeel.