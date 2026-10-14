Omwonenden verbolgen over plannen F-35’s: ’24 uur per dag’

Door de miljarden die momenteel naar Defensie gaan, groeit de krijgsmacht als kool. Om de defensiegereedheid te verhogen worden ook verschillende wetten aangepast, waaronder omtrent de F-35. Dat stuit lokaal op flink verzet.

Wet op de Defensiegereedheid

Momenteel spreekt de Tweede Kamer over de Wet op de Defensiegereedheid (Wodg), die eerder dit jaar door het ministerie van Defensie werd ingediend. De nieuwe wet moet Defensie helpen om sneller op te schalen, realistischer te oefenen en beter voorbereid te zijn op de toenemende dreiging in Europa. Hoewel het wetsvoorstel breed wordt gedragen, roept het lokaal ook veel zorgen op.

’24 uur per dag vliegen’

Vooral in Friesland is men bang voor de gevolgen van de nieuwe wet. Vliegbasis Leeuwarden is een van de belangrijkste van Nederland en huisvest ongeveer de helft van het aantal Nederlandse F-35’s. ‘Dat zou een enorme impact hebben op de dorpen en woonwijken rondom de basis, maar eigenlijk op heel Noordwest- en Noordoost-Fryslân,’ zegt Geert Verf van Dorpsbelang Marsum tegenover Omrop Fryslân.

Verf heeft de cijfers van Defensie onder de loep genomen en concludeert dat de nieuwe wet Defensie de ruimte geeft om dag en nacht door te vliegen. ‘Je hebt het over twee uur per toestel. Met het aantal F-35’s dat op de basis in Leeuwarden staat, kan dat in de praktijk 24 uur per dag betekenen,’ stelt Verf. ‘Er wonen zo’n 50.000 mensen direct onder de vliegroutes.’

‘Theoretische discussie’

Volgens de burgemeester gaat het vooralsnog om een vooral ‘theoretische discussie’ over de F-35’s en zal het in de praktijk zo’n vaart niet lopen. Vorig jaar benadrukten de basiscommandant en de staatssecretaris van Defensie al dat eventuele nachtvluchten beperkt zouden blijven tot enkele per jaar.

Verf is daar echter niet gerust op: ‘Als het puur theoretisch is, leg dat dan ook zwart-op-wit vast. Nu staat het verruimde mandaat in de wet en die wordt straks aangenomen. Pas de tekst gewoon aan.’