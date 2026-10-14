‘Vliegtuigkaping’ blijkt opvallende oorzaak te hebben

Een Boeing 737 van Corendon, onderweg van Griekenland naar Duitsland, werd geëscorteerd door straaljagers na melding van een mogelijke kaping aan boord. Al snel na de landing bleek dat er sprake was van loos alarm. Nu blijkt het sturen van het noodsignaal een opvallende oorzaak te hebben.

Squawk 7500

De Boeing 737 van Corendon Airlines Europe, registratie 9H-CXD, was op dinsdag 13 oktober onderweg van het Griekse eiland Corfu naar Neurenberg, Duitsland. Vlucht XR456 vertrok om 11:00 uur en was nog niet lang onderweg, toen de piloten squawk 7500 afgaven. Dat is de internationale noodcode voor een kaping aan boord (75, he has a knife). Toen de luchtverkeersleiding vervolgens ook geen contact kreeg met de vliegers, gingen alle alarmbellen af en werden Duitse Eurofighters de lucht in gestuurd om het Corendon-toestel veilig naar de luchthaven van Neurenberg te escorteren. Die was voor het overige vliegverkeer tijdelijk gesloten.

Typfout

Al snel bleek er helemaal geen sprake van een kaping aan boord. Nu blijkt de reden nog opvallender. Eén van de piloten heeft hoogstwaarschijnlijk de verkeerde squawkcode ingevoerd. De radioverbinding van de Boeing 737 was uitgevallen. Daarvoor had de vlieger code 7600 in moeten voeren (76, ik zie niks). In plaats daarvan gaf hij de kapingscode af. Een woordvoerder van de Duitse politie meldt aan het Duitse tijdschrift Stern dat de Corendon-vlieger zich waarschijnlijk pas bewust werd van zijn fout toen de Eurofighters naast het toestel verschenen. Daarom komt er geen verder onderzoek naar de piloot.