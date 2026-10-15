Airbus A350 breekt vlucht naar Dubai af na technisch probleem

Een Airbus A350 van Emirates keerde terug nadat zich tijdens een vlucht naar Dubai een technisch probleem voordeed. Passagiers meldden dat ze vonken uit een van de motoren zagen komen. Het toestel landde na ruim drie uur vliegen weer op de luchthaven van vertrek.

A350 maakt rechtsomkeert

De Airbus A350-900, registratie A6-EXQ, voerde vlucht EK441 uit van Adelaide naar Dubai. De machine vloog op 32.000 voet. De vlucht vervolgde aanvankelijk de route richting Dubai. In de buurt van Oak Valley draaide het vliegtuig om en vloog terug naar de Australische stad. De bemanning zette de daling in tot 22.000 voet. Na ongeveer drie uur en een kwartier landde de A350 op baan 23 in Adelaide. Emirates meldde dat een technisch probleem aanleiding was voor de terugkeer. Wat er precies aan de hand was, maakte de luchtvaartmaatschappij niet bekend.

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Passagiers melden vonken bij motor

Volgens meldingen van passagiers tegenover The Aviation Herald waren er tijdens de vlucht vonken te zien bij een van de Rolls-Royce Trent XWB-motoren. Het is niet duidelijk waardoor de vonken ontstonden en of er een rechtstreeks verband was met het technische probleem dat Emirates meldde. Door de terugkeer naar Adelaide konden de passagiers hun reis naar Dubai niet volgens planning voortzetten. Emirates bracht reizigers onder in hotels en boekte hen om op andere vluchten.