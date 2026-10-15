Belgische koninklijke familie vliegt met een airline naar Kazachstan

De Belgische koning Filip en koningin Mathilde reisden voor een staatsbezoek aan Kazachstan met Air Astana naar het Centraal-Aziatische land. Het koningspaar bezocht zowel de hoofdstad Astana als Almaty, de grootste stad van het land. Opvallend is de keuze voor de nationale luchtvaartmaatschappij van Kazachstan, in plaats van de Falcon-jet.

Koninklijk paar in Astana

Het staatsbezoek duurde van 11 tot en met 14 oktober. Naast een officiële ontvangst en gesprekken met de Kazachse president stonden ook economische en diplomatieke betrekkingen centraal. Een Belgische delegatie met vertegenwoordigers uit de politiek, het bedrijfsleven en de academische wereld reisde mee. Beide landen bespraken onder meer mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van transport, logistiek, energie, landbouw, digitalisering en kritieke grondstoffen.

Vluchten met Air Astana

Voor de reis naar Kazachstan maakte het Belgische koningspaar gebruik van Air Astana. De Kazachse luchtvaartmaatschappij verzorgt onder meer internationale verbindingen vanuit Astana en Almaty. De airline verbindt Kazachstan met verschillende bestemmingen in Europa en Azië en speelt een belangrijke rol in het internationale luchtverkeer van het land. De vloot bestaat voornamelijk uit toestellen van Airbus, waaronder de A320- en A321-familie. Voor langere internationale vluchten zet de maatschappij ook Boeing 767’s in.

Luchtvaart speelt een belangrijke rol

De reis van de Belgische delegatie naar Kazachstan vond plaats tegen de achtergrond van groeiende economische en diplomatieke contacten tussen beide landen. Transport en logistiek maakten deel uit van de onderwerpen die tijdens het staatsbezoek aan bod kwamen. Kazachstan neemt door zijn ligging tussen Europa en Azië een belangrijke positie in internationale transportcorridors in. De luchtvaart speelt daarbij een rol in het verbinden van steden, bedrijven en internationale partners.