KLM Asia: Waarom bestaat het nog?

Iedereen die wel eens op het dakterras van Schiphol is geweest, of langs de baan heeft gestaan, heeft hoogstwaarschijnlijk de KLM-vliegtuigen gezien waarbij de kroon en de tekst ‘Royal Dutch Airlines’ ontbreken. Dit zijn vliegtuigen van KLM Asia, dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij in 1995 oprichtte om vluchten uit te voeren naar Taiwan. De constructie lijkt tegenwoordig amper meer relevant te zijn, maar waarom bestaat KLM Asia nog?

Het ontstaan

In het China van Jiang Zemin in de jaren ’90 werden de banden met westerse landen steeds meer aangehaald. Tegelijkertijd werd het beleid omtrent Taiwan, dat China als een afvallige provincie beschouwt, steeds scherper. In 1995 kwam Peking met nieuw beleid dat luchtvaartmaatschappijen verbood naar de Volksrepubliek China te vliegen als ze ook naar Taiwan vlogen. Maatschappijen moesten een keuze maken: vlogen ze naar Peking, dan konden ze niet naar Taipei vliegen en vice versa.

In westerse landen leidde het nieuwe beleid uit Peking tot een aantal – juridisch gezien – creatieve oplossingen. British Airways richtte British Asia Airways op, Air France kwam met Air France Asie en Swissair zette Swissair Asia op. Ook in de Indo-Pacifische regio ontstonden nieuwe constructies als Australia Asia Airlines en zelfs Japan Airlines kwam met een Azië-tak: Japan Asia Airways.

De verschillen tussen de airline en het moederbedrijf waren vaak goed zichtbaar. Zo ontbrak de nationale vlag van de maatschappij vaak op de vliegtuigen. Ook het kleurenschema werd zo aangepast dat het toestel er anders uitzag dan dat van het moederbedrijf. Daarnaast waren er vaak Chinese karakters te zien die het doel van deze dochterondernemingen benadrukten.

KLM Asia blijft bestaan

De meeste maatschappijen hebben sindsdien hun Azië-takken laten vallen. Zo verdween Swissair Asia met de naamsverandering naar Swiss en gaf Air France haar Azië-tak op tijdens de fusie met KLM. Dat gold echter niet voor de Nederlandse helft van het luchtvaartconcern. Tot op de dag van vandaag zijn er vliegtuigen die met een KLM Asia-livery vliegen, waarbij de kroon ontbreekt en waar Chinese karakters op de romp te vinden zijn: ‘荷蘭航空’ (Hélán Hángkōng), wat letterlijk ‘Holland Luchtvaart’ betekent. Hierbij is het ‘koninklijke’ van KLM weggelaten, en daarmee de visuele verbinding met het Koninkrijk der Nederlanden.

Dat is opvallend, aangezien de livery in theorie geen doel meer dient. Immers, het beleid dat de Chinese overheid voerde omtrent westerse maatschappijen die naar de Volksrepubliek en Taiwan vliegen, is versoepeld. Chinese airlines voeren nu zelf ook vluchten uit naar het eiland, alhoewel zonder de rode vlag met de vijf sterren van de Volksrepubliek China.

De exacte reden waarom KLM Asia nog altijd bestaat, blijft enigszins onduidelijk. Een woordvoerder van de maatschappij vertelt tegenover Up in the Sky dat de Azië-vliegtuigen een integraal onderdeel zijn van het moederbedrijf, en geen eigen dochtermaatschappij vormen zoals Transavia. Ook op logistiek, personeels- en juridisch niveau is KLM Asia niets bijzonders. Het enige wat anders is aan de deelvloot, is de livery.

‘KLM Asia is geen apart dochterbedrijf en heeft dus geen aparte bedrijfsstructuur of eigen personeel. Het gaat om een afwijkende livery op een aantal van onze reguliere KLM-toestellen,’ aldus een woordvoerder van de Nederlandse maatschappij.

KLM Asia 777-300ER | ©Jeroen Stroes Aviation Photography

© Jeroen Stroes Aviation Photography

©Jeroen Stroes Aviation Photography

© Remco de Wit

Een KLM-vliegtuig in de gewone livery | © Remco de Wit

Doel van KLM Asia?

Wat precies het doel is van de KLM Asia-livery blijft eveneens onduidelijk. Volgens de woordvoerder is het kleurenschema het gevolg van ‘specifieke afspraken op routeniveau. Deze toestellen worden naar Taiwan ingezet, maar kunnen daarnaast ook op andere routes binnen ons netwerk worden gebruikt.’ Waar deze afspraken precies uit bestaan, wil KLM niet prijsgeven.

De laatste zin van de woordvoerder valt op: KLM zet de vliegtuigen namelijk volop in op andere routes. Zo vloog een Boeing 777-200 van KLM Asia, registratie PH-BQN, halverwege september op en neer naar onder meer Tokio, Buenos Aires, Kaapstad en San José. Ook voeren de vliegtuigen met het Azië-kleurenschema vluchten uit naar bestemmingen als Peking en Shanghai. Daarmee gaat de vloot haar oorspronkelijke doel voorbij.

Tevens haalt de hypothese dat op vluchten naar Taipei enkel KLM Asia-toestellen worden ingezet, het ook niet. In diezelfde termijn vloog onder meer een Boeing 787-9, registratie PH-BHO, met een reguliere livery naar Taipei. Op 10 september zette KLM zelfs een Boeing 777-200, waar de Asia-vloot grotendeels uit bestaat, zonder Asia-kleurenschema in op diezelfde route tussen Amsterdam en de hoofdstad van Taiwan.

Ook een systematische analyse van het vliegrooster levert bijzonder weinig informatie op. Wekelijks voert KLM vier vluchten uit tussen Amsterdam en Taipei, maar de inzet van de vliegtuigregistraties lijkt ogenschijnlijk willekeurig. De airline wisselt Boeing 777-200ER’s en Boeing 787 Dreamliners met elkaar af. Af en toe zet KLM een 777-300ER in op vlucht KL807, maar dat gebeurt sporadisch. Wat vooral opvalt is dat de Nederlandse luchtvaartmaatschappij vaker geen KLM Asia-machines inzet dan wel.

©Leon Holtkuile

Landingsrechten

Een andere plausibele theorie die in de luchtvaartwereld regelmatig te horen is, betreft de landingsrechten die KLM ontleent aan de constructie. Luchtvaartrechten tussen landen worden vastgelegd in ingewikkelde bilaterale overeenkomsten. Destijds zijn de landingsrechten voor Taipei onder hele specifieke, politiek gevoelige voorwaarden toegekend aan de “losgekoppelde” entiteit KLM Asia, om zo de officiële betrekkingen met Peking niet te verstoren.

Het zomaar volledig schrappen van de Asia-merknaam of -livery zou in dit geval op papier kunnen betekenen dat de oorspronkelijke slotverdeling vervalt. Om de waardevolle landingsrechten niet te riskeren, zou KLM de visuele status quo bewust in stand houden. Zolang er immers toestellen met het KLM Asia-uiterlijk naar Taiwan blijven vliegen, kan er diplomatiek of juridisch geen twijfel bestaan over het naleven van de oorspronkelijke afspraken.

Navraag bij KLM ontkracht deze theorie echter ook. Volgens de zegsvrouw van de maatschappij houden de landingsrechten geen enkel verband met de KLM Asia-livery. ‘Het gebruik van de KLM Asia livery heeft niets te maken met slots, en heeft daar dan dus ook geen invloed op,’ aldus de woordvoerder.

Afscheid van de Asia-livery?

Toch is het niet uitgesloten dat de Nederlandse airline haar Azië-tak binnenkort definitief opdoekt. Op 5 augustus jongstleden vertrok een Boeing 777-200, registratie PH-BQF, naar de luchthaven van Malta. Gedurende twee weken verbleef het vliegtuig in de verfhal op het eiland, waar het van zijn KLM Asia-livery werd ontdaan en de kroon en ‘Royal Dutch Airlines’ weer op de romp werden aangebracht. Op planespotters.net staat het toestel inmiddels onder het kopje ‘historische vloot’ op de pagina van KLM Asia.

Of het vertrek van de PH-BQF een opmaat is naar een algeheel afscheid van de KLM Asia-vliegtuigen, blijft onduidelijk. Een woordvoerder van KLM gaf destijds aan dat het overspuiten van de 777-200 dient ‘om meer uniformiteit te creëren en vliegtuigen nog flexibeler binnen onze operatie te kunnen inzetten’. Op de vraag of dit ook betekent dat KLM haar Azië-livery helemaal opdoekt, wilde de maatschappij niet ingaan. Wat ooit begon als een slimme diplomatische omweg, blijft zo voorlopig een bijzonder relict op het platform van Schiphol.

PH-BQF met de oude livery | ©Jeroen Stroes Aviation Photography

PH-BQF met de nieuwe livery | ©Jeroen Stroes Aviation Photography

Afwachten

Het blijft daarom afwachten wat KLM met haar Azië-tak gaat doen. Wat ooit begon als een slimme manier om vluchten naar zowel Taipei als Peking te mogen uitvoeren, blijft vandaag de dag over als een livery die bij velen vragen oproept. Het vooralsnog gissen welk doel de KLM Asia-livery vooralsnog dient. KLM geeft zelf aan dat het kleurenschema bestaat om bepaalde afspraken te honoreren, maar de airline weigert dieper op die afspraken in te gaan. Ook een systematische weergave van de vliegtuiginzet op routes naar Taipei levert weinig informatie op, evenals een kritische blik op de bestemmingen van een toestel met de livery. De toekomst zal uitwijzen wat KLM verder van plan is met de Azië-deelvloot.

Dit artikel is deel één van een meerdelige serie over geopolitiek en luchtvaart. De sector is per definitie geopolitiek aangezien luchtvaartmaatschappijen gebruikmaken van het luchtruim van andere landen, waarbij ze onderworpen worden aan de welwillendheid van de lokale autoriteiten. In vijf artikelen behandelt Up in the Sky vijf voorbeelden waarbij geopolitiek een belangrijke reden is om vliegroutes aan te passen, bepaalde vluchten niet meer uit te voeren of simpelweg een andere livery te ontwerpen op te richten.