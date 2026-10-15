Politici (D66 & BBB) vliegen 737-simulator voor luchtvaartdebat

Op uitnodiging van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) namen Caroline van der Plas en Ulaş Köse plaats in een Boeing 737-simulator. ‘We hebben een demo gegeven over bijvoorbeeld de GPS-aanvliegroutes op Schiphol’, zegt VNV-president Ruud Stegers tegen Up in the Sky. Volgens hem is de bijeenkomst bedoeld om politici meer inzicht te geven in luchtvaarttechnische aspecten die een rol spelen bij politieke besluitvorming.

Demonstratie van GPS-spoofing

Stegers spreekt van een nuttige dag. De afspraak vond plaats in Aviodrome, waar de VNV de tijd nam om met de politici verschillende beleidsonderwerpen te bespreken. ‘Dat is ook voor ons natuurlijk belangrijk’, aldus de VNV-president. Naast het gesprek over beleid kregen Van der Plas en Köse een demonstratie in de cockpit. De bemanning liet onder meer zien wat er kan gebeuren tijdens GPS-spoofing.

‘Het is net alsof je echt in een vliegtuig zit’

‘Heel veel knopjes, heel veel lampjes en heel veel schermpjes’, vertelde Caroline van der Plas in een video na haar ervaring in de simulator. ‘Het is gewoon net alsof je echt in een vliegtuig zit. Ik vind het echt heel leuk.’ Ook haar persoonlijke band met de luchtvaart kwam ter sprake. ‘Mijn broer was piloot bij KLM en ik heb van nabij gezien hoe hard werken het is en dat je goed opgeleid moet zijn.’ De ervaring bood Van der Plas de gelegenheid om zelf plaats te nemen in de cockpit. ‘Heel leuk om die ervaring te hebben die piloten hebben’, aldus het Kamerlid.

Verantwoordelijkheid

Ook Ulaş Köse keek positief terug op de kennismaking met de cockpit. ‘Ik kreeg echt een goed gevoel van hoe het is om in die cockpit te zitten en het was ook super realistisch. Mooi om mee te maken.’ De simulator liet zien dat het beroep van piloot om meer draait dan het bedienen van knoppen en schermen. Concentratie, samenwerking en het nemen van complexe beslissingen spelen een belangrijke rol, met steeds dezelfde verantwoordelijkheid: iedereen veilig op de bestemming brengen.

Van de cockpit naar het luchtvaartdebat

De kennismaking met de cockpit stond niet op zichzelf. Ook de invloed van politieke besluiten op de dagelijkse praktijk van piloten kwam aan bod. Daarbij gaat het onder meer om vliegroutes en de verschillende belangen waarmee vliegers tijdens een vlucht rekening houden. Kort na de simulatorervaring namen Van der Plas en Köse samen deel aan het luchtvaartdebat. Met hun bezoek aan de cockpit hadden zij vooraf een indruk gekregen van de praktijk waarin politieke besluiten doorwerken. Daarmee vormde de simulator een kennismaking met de wereld achter het luchtvaartdebat.