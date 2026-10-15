Raadsel rond fatale 747-crash: geen technisch defect gevonden

Onderzoekers hebben tot dusver geen technisch defect gevonden dat de fatale crash met een Boeing 747 van ACT Airlines in Hongkong kan verklaren. Het vrachtvliegtuig raakte op 20 oktober 2025 na de landing van de baan, botste tegen een voertuig en stortte in zee. Twee medewerkers van de luchthaven kwamen om het leven. Het onderzoek richt zich onder meer op de vierde motor, waarvan de stuwkracht tijdens de uitrol plotseling toenam.

Geen technische storing aangetoond

De Air Accidents Investigation Agency (AAIA) onderzocht het motorbesturingssysteem en andere elektronische componenten van het toestel. Die tests leverden geen aanwijzingen op voor een storing die relevant was voor het ongeval. Daarmee blijft de oorzaak van de crash vooralsnog onduidelijk. Dat onderzoekers geen technisch defect hebben aangetoond, betekent niet dat alle mogelijke oorzaken zijn uitgesloten. Het onderzoek loopt nog en richt zich op de gebeurtenissen tijdens de uitrol na de landing.

Vierde motor centraal in onderzoek

De onderzoekers richten hun aandacht onder meer op motor vier van de Boeing 747-400F, registratie TC-ACF. Tijdens de uitrol nam de stuwkracht van deze motor plotseling sterk toe. Na het ongeval troffen onderzoekers de bijbehorende stuwkrachtbediening aan in de voorste stand. Hoe de hendel daar terechtkwam, is nog niet duidelijk. Juist die vraag vormt een belangrijk onderdeel van het onderzoek naar de gebeurtenissen die voorafgingen aan de crash.

Cockpitopnames moeten duidelijkheid bieden

De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) analyseert de cockpitopnames om meer inzicht te krijgen in wat er tijdens de landing en de daaropvolgende uitrol gebeurde. De onderzoekers willen onder meer achterhalen hoe de bediening van de vierde motor zich verhield tot de plotselinge toename van de stuwkracht. Aanvullend onderzoek en tests in een simulator moeten helpen de gebeurtenissen te reconstrueren. Naar verwachting worden die werkzaamheden eind 2026 afgerond.