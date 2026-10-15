Twente Airport ontvangt iconisch toestel

De landing van een Airbus A340 die jarenlang voor Swiss vloog, trok bekijks op Twente Airport. Het toestel is verkocht aan Aircraft End-Of-Life Solutions, dat vliegtuigen ontmantelt en zoveel mogelijk onderdelen recyclet.

A340 naar Twente

De Airbus A340-300, registratie HB-JMB, kwam op 26 september 2003 in de vloot bij Swiss. Op 8 oktober 2026 maakte de machine haar laatste commerciële vlucht, van Boston naar Zürich. In de morgen van 14 oktober vertrok het 23 jaar oude toestel rond 8:40 uur als vlucht LX5202 voor de allerlaatste keer van de luchthaven van Zürich. Eindbestemming: Twente Airport in Enschede.

AELS

De HB-JMB is niet de eerste Airbus A340-300 die Swiss aan AELS heeft verkocht voor ontmanteling. De HB-JMK, een toestel van hetzelfde type, ging hem voor en was in 2017 het eerste vliegtuig dat AELS na de verhuizing vanuit Rotterdam op Twente Airport demonteerde. Ook van Air France kon het bedrijf een tweetal A340-300’s tegemoet zien. Met een Airbus A340-600 van Qatar Airways ging het dezelfde kant op, gevolgd door twee Airbus A340-313X-toestellen van Air Mauritius, een A340-300 van Plus Ultra en nog eens een A340-300, nu van Edelweiss.

Aan het eind van deze maand verwacht AELS de eerste Airbus A330-200 van KLM. Dat type wordt in de komende jaren door KLM uitgefaseerd en vervangen door de A350.

A340 naar het museum

Niet alle A340’s van Swiss hebben als eindbestemming Twente Airport. De laatste, HB-JMH, is door de luchtvaartmaatschappij kosteloos gedoneerd aan het Zwitserse Transportmuseum. Het museum hoopt de financiering voor het einde van 2026 rond te krijgen. Daarvoor zoekt het steun bij stichtingen, donateurs en bedrijven. De verplaatsing van het toestel over een afstand van zo’n 67 kilometer, van het vliegveld naar het museum, komt voor rekening van het museum en loopt in de miljoenen.



Swiss vloog ooit met vijftien A340’s. Het type kwam destijds in dienst als opvolger van de MD-11. Inmiddels vliegt de maatschappij ook met de Boeing 777-300ER en de Airbus A350-900.