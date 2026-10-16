Bijzonder afscheid voor KLM-piloot: ‘Eerste vlucht was met DC-10’

Captain Sibbelien van Laere maakte na veertig jaar dienstverband haar laatste vlucht voor KLM. De gezagvoerder vloog voor haar afscheid naar Curaçao en keerde daarna terug naar Schiphol. In een video van KLM blikte Van Laere terug op haar lange carrière, die begon met een vlucht aan boord van een DC-10. ‘Ik kan me geen leven voorstellen zonder het vliegen’, vertelt ze.

Veertig jaar de wereld over

‘First KLM Captain to reach 40 years of service’, begint de video waarmee KLM stilstaat bij de bijzondere mijlpaal van Van Laere. De gezagvoerder bouwde in vier decennia een loopbaan op waarin ze de hele wereld over vloog. ‘Vanaf dag één krijg je een schema in de bus en dat schema houdt in dat je de hele wereld over vliegt’, vertelt ze. Haar eerste vlucht maakte ze met een DC-10. ‘Het was heel gezellig en apart natuurlijk dat je in één keer meedoet met het gebeuren.’ De herinnering aan die eerste vlucht staat symbool voor het begin van een carrière die uiteindelijk veertig jaar zou duren.

Afscheid met een vlucht naar Curaçao

Voor haar laatste vlucht vertrok Van Laere met vlucht KL735 vanuit Amsterdam naar Curaçao. De Boeing 777-300ER, registratie PH-BVF, vertrok vanaf baan 24 met callsign KLM163-Heavy. Na de vlucht naar het Caribische eiland vloog de bemanning terug naar Schiphol met callsign KLM188-Heavy, uitgevoerd met een andere Boeing 777-300ER, registratie PH-BVK. Het toestel landde op baan 36R. Daarmee kwam een einde aan Van Laeres laatste rotatie voor de Nederlandse airline.

‘Vergeet niet te genieten’

Terugkijkend op haar loopbaan kan Van Laere moeilijk één moment aanwijzen waarop ze het meest trots is. Ze voegt er meteen aan toe dat ze het vliegen ontzettend leuk vond. Als Van Laere haar eerste werkdag opnieuw zou mogen beleven, zou ze zichzelf vooral één advies geven: ‘Vergeet niet te genieten van alles wat je tegenkomt.’ Volgens de gezagvoerder gaat de tijd sneller dan je op dat moment beseft. Met die boodschap kijkt ze terug op een carrière waarin ze talloze vluchten uitvoerde en de wereld vanuit de cockpit zag veranderen. Aan het einde van de video richt ze zich nog tot haar werkgever: ‘KLM, bedankt voor de jarenlange samenwerking.’