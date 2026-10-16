Israël mogelijk voor rechter in Den Haag om neerschieten Boeing 727

Libië bereidt een rechtszaak tegen Israël voor bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag (ICJ). De zaak draait om het neerschieten van een Libische Boeing 727 boven het Egyptische Sinaï-schiereiland in 1973. Bij de ramp kwamen 108 burgers om het leven. De Libische regering stelt dat vrijgegeven Israëlische kabinetsnotulen uit 2023 bewijs leveren dat Israël internationale verplichtingen heeft geschonden.

Gerechtshof in Den Haag

Het Libische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het Internationaal Gerechtshof schriftelijk geïnformeerd over het voornemen om een rechtszaak tegen Israël te beginnen. Dat gebeurde via de Libische ambassade in Nederland, meldt Libya Herald. In de brief kondigt Libië aan op een later moment formeel een procedure te willen starten. Het land vraagt het gerechtshof om de brief alvast op te nemen in het register. De formele aanvraag moet onder meer duidelijk maken op welke juridische gronden het hof bevoegd zou zijn, welke internationale rechtsregels volgens Libië zijn geschonden en welke maatregelen het land eist. De zaak is daarmee nog niet formeel aanhangig gemaakt.

Boeing 727 neergeschoten boven Sinaï

De zaak gaat terug naar 21 februari 1973, toen een Boeing 727 van Libyan Arab Airlines boven het Sinaï-schiereiland werd onderschept door Israëlische gevechtsvliegtuigen en neergeschoten. Het toestel, registratie 5A-DAH, voerde vlucht LN 114 uit van Tripoli via Benghazi naar Caïro. Bij de ramp kwamen 108 mensen om het leven. Het incident behoort tot de dodelijkste aanvallen op een passagiersvliegtuig uit de geschiedenis.

Vrijgegeven documenten

Volgens de Libische regering spelen Israëlische kabinetsnotulen een belangrijke rol in de voorgenomen rechtszaak. Israël maakte in 2023 documenten openbaar over kabinetsvergaderingen uit de periode waarin het vliegtuig werd neergeschoten. Libië stelt dat de notulen overtuigend bewijs bevatten dat Israël zijn verplichtingen tegenover Libië onder het Montrealverdrag uit 1971 heeft geschonden. Dat verdrag bevat internationale regels voor de bestrijding van wederrechtelijke handelingen tegen de veiligheid van de burgerluchtvaart. Of de documenten daadwerkelijk voldoende juridische grond bieden voor een procedure, moet nog blijken. Het Internationaal Gerechtshof heeft zich voor zover uit de beschikbare informatie blijkt nog niet inhoudelijk over de voorgenomen zaak uitgesproken.