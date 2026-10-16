Na F-35’s op Schiphol: Frankrijk test Rafales vanaf luchthavens

Na een recente oefening van Defensie met F-35’s op Schiphol test ook Frankrijk hoe gevechtsvliegtuigen vanaf civiele luchthavens kunnen blijven opereren als militaire vliegbases onder vuur komen te liggen.

Rafale vliegt vanaf luchthaven Pau

Drie Rafale-gevechtsvliegtuigen van het 30e jachtvliegtuigcommando, gestationeerd op vliegbasis Mont-de-Marsan, opereerden in de laatste week van september vanaf de luchthaven van Pau. De vliegers voerden trainingsvluchten uit. Een verplaatsbare ondersteuningsstructuur bood ruimte voor briefings en missievoorbereiding, meldt de Franse luchtmacht. Daarmee testte Frankrijk zowel hoe snel gevechtsvliegtuigen hun thuisbasis kunnen verlaten als de mogelijkheid om vanaf een andere luchthaven zelfstandig vliegoperaties uit te voeren. © Defense.gouv.fr

Transportvliegtuigen ingezet vanaf Dinard

Tegelijkertijd opereerden twee CN235-transportvliegtuigen van het 64e transportcommando vanuit Évreux vanaf de luchthaven van Dinard. De eenheid bestond uit ongeveer dertig militairen. Ook hier probeerde de luchtmacht de logistieke ondersteuning tot een minimum te beperken en zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande voorzieningen op de luchthaven, waaronder de brandstofvoorziening.

Frankrijk wil minder afhankelijk

De inzet op Pau en Dinard maakte deel uit van BASEX, een oefening die de Franse luchtmacht tweemaal per jaar houdt om de weerbaarheid van haar vliegbases te testen. Daarbij oefenen militairen onder meer met cyberaanvallen, drones, vijandelijke infiltraties en incidenten met chemische, biologische, radiologische of nucleaire middelen. Sinds 2025 omvat de oefening ook de inzet van militaire vliegtuigen vanaf civiele luchthavens. In september van dat jaar opereerden drie Mirage 2000D-gevechtsvliegtuigen vanaf Metz-Nancy-Lorraine.

In het voorjaar van 2026 volgden twee A400M-transportvliegtuigen vanaf Châteauroux en twee Mirage 2000-5-gevechtsvliegtuigen vanaf Dole-Jura. Daarnaast oefende Frankrijk met de verspreide inzet van gevechtsvliegtuigen buiten de landsgrenzen. In januari 2026 vlogen twee Rafales naar Uppsala in Zweden, terwijl Franse Rafales in november 2024 ook opereerden vanaf de Duitse vliegbasis Spangdahlem en de luchthaven van Zagreb in Kroatië.