Nederlandse militaire vliegers starten omscholing in Zwitserland

De eerste vier Nederlandse vlieginstructeurs zijn in Zwitserland begonnen aan hun omscholing naar de nieuwe PC-7 MKX. Bij vliegtuigfabrikant Pilatus maakten de instructeurs van het 131 EMVO Squadron hun eerste trainingsvluchten met het lesvliegtuig, dat de huidige PC-7-vloot van de Koninklijke Luchtmacht vervangt.

Eerste trainingsvluchten in Zwitserland

De vier instructeurs reizen naar Zwitserland om vertrouwd te raken met de PC-7 MKX en zich voor te bereiden op de introductie van het toestel in Nederland. De trainingsvluchten vormen een eerste stap in de overgang naar het nieuwe lesvliegtuig. De PC-7 MKX is ontwikkeld door het Zwitserse Pilatus en moet de huidige PC-7’s vervangen, die de Koninklijke Luchtmacht inzet voor de eerste fase van de vliegeropleiding. Met de omscholing van de instructeurs bereidt het 131 EMVO Squadron zich voor op het gebruik van de nieuwe generatie lesvliegtuigen.

Meer dan alleen een nieuw lesvliegtuig

De vervanging valt onder het project VIVOC. Dat omvat niet alleen de introductie van nieuwe vliegtuigen, maar ook een andere inrichting van de opleiding. De PC-7 MKX wordt onderdeel van een geïntegreerde leeromgeving waarin het toestel samenwerkt met simulatoren, virtual reality en digitale leermiddelen. Daarmee wil de Koninklijke Luchtmacht meer nadruk leggen op competentiegericht opleiden en individuele leertrajecten. Toekomstige vliegers krijgen zo een opleiding die beter aansluit op hun persoonlijke voortgang en de vaardigheden die zij moeten ontwikkelen.

Mijlpaal van 2.000 vlieguren

Voor kapitein Jort kreeg de omscholing een extra bijzonder tintje, meldt Defensie op sociale media. Tijdens een vlucht bereikte hij de mijlpaal van 2.000 vlieguren op de PC-7, waarbij hij zowel de huidige uitvoering als de nieuwe PC-7 MKX meetelde. De mijlpaal viel daarmee samen met de overgang naar het nieuwe lesvliegtuig.