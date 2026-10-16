SunExpress over duurdere vliegtickets: ‘Dat accepteren ze niet’

Ondanks torenhoge brandstofprijzen houdt SunExpress vast aan de komst van 64 nieuwe vliegtuigen in de komende jaren. De CEO ziet voldoende groeikansen, maar waarschuwt dat reizigers niet bereid zijn alle kostenstijgingen via hogere ticketprijzen op te vangen. ‘Dat accepteren ze niet’, zegt topman Marcus Schnabel op het World Aviation Festival in Lissabon.

Van crisis naar herstel

Schnabel begon ongeveer een maand voor het uitbreken van het conflict rond Iran aan zijn functie. Zijn eerste weken stonden daardoor direct in het teken van crisismanagement. SunExpress kreeg niet alleen te maken met hogere brandstofkosten, maar zag ook de vraag teruglopen doordat Turkije door sommige reizigers als een onveilige bestemming werd beschouwd. Volgens hem was die perceptie onterecht. De maatschappij werkte vervolgens intensief samen met de Turkse overheid, touroperators, hoteliers en andere partijen om de prijzen van complete vakantiepakketten zo stabiel mogelijk te houden. Dat wierp na ongeveer twee maanden zijn vruchten af: de vraag trok aan en SunExpress moest opnieuw moeite doen om aan de belangstelling te voldoen.

‘In het begin was het vooral een kwestie van goed luisteren en veel leren. Daarna begon de achtbaan’, vertelt hij. Naast het directe crisismanagement werkte de airline in dezelfde periode aan haar toekomststrategie. SunExpress voerde aanvankelijk capaciteitsbeperkingen door en kwam uiteindelijk vier tot vijf procent lager uit dan oorspronkelijk gepland. Vergeleken met vorig jaar ligt de productie inmiddels weer op hetzelfde niveau, terwijl het aantal passagiers zelfs iets hoger uitvalt. De topman spreekt daarom van een sterk herstel van de vraag naar Turkije.

Stijgende brandstofkosten

De sterk gestegen brandstofkosten blijven een grote uitdaging. Hoewel reizigers begrijpen dat de kosten stijgen, zijn ze niet bereid om alle extra kosten via hogere ticketprijzen te betalen. ‘We kunnen die kosten niet zomaar volledig doorberekenen aan de markt’, zegt hij. SunExpress vangt een deel van de stijging op met hogere ticketprijzen en moet de rest compenseren met efficiëntiemaatregelen. Dat ook andere kosten voor consumenten stijgen, bijvoorbeeld aan de benzinepomp, betekent volgens hem niet dat reizigers elke prijsverhoging accepteren.

Toch verwacht de topman niet dat de hogere brandstofprijzen het bedrijfsmodel van SunExpress in gevaar brengen. De kostenstijging raakt immers de hele luchtvaartsector en niet alleen bedrijven met relatief lage kosten. Hogere ticketprijzen kunnen de vraag wel drukken, waardoor sommige luchtvaartmaatschappijen harder worden geraakt dan andere. Volgens Schnabel blijft het bedrijfsmodel van SunExpress desondanks houdbaar.

Flexibiliteit als sleutelwoord

De strategie voor de komende jaren draait volgens de topman vooral om flexibiliteit. SunExpress heeft momenteel 64 vliegtuigen in de planning staan voor levering in de komende jaren. Door de hogere brandstofprijzen wordt het financieel aantrekkelijker om oudere toestellen te vervangen door zuinigere vliegtuigen. De airline wil daarom niet te vroeg vastleggen welk deel van de nieuwe toestellen voor groei wordt ingezet en welk deel oudere vliegtuigen vervangt. ‘We hebben de plannen voor volgend jaar, maar voor het jaar daarna nog niet’, zegt hij. Dat betekent volgens hem niet dat SunExpress onvoldoende voorbereid is.

SunExpress wil juist zo lang mogelijk de ruimte houden om de vlootstrategie aan te passen aan de marktomstandigheden. De leveringen blijven voorlopig wel volgens planning verlopen. SunExpress bevestigde tijdens het gesprek dat het alle geplande leveringsslots behoudt.

Ruimte naast Turkish Airlines

De groeiplannen van SunExpress staan volgens de topman niet op gespannen voet met die van aandeelhouder Turkish Airlines. Beide airlines hebben volgens hem een eigen positie op de Turkse luchtvaartmarkt. Turkish Airlines richt zich op het premiumsegment, terwijl SunExpress zich vooral toelegt op vakantiereizen. De Duits-Turkse airline concentreert zich daarbij in het bijzonder op de Turkse Rivièra. Het marktgebied strekt zich volgens de topman uit van Izmir tot aan de Italiaanse grens. De ambitieuze groeiplannen van Turkish Airlines laten volgens hem vooral zien hoeveel potentieel de Turkse luchtvaartmarkt heeft.

Eigen opleidingen

De komst van tientallen vliegtuigen vraagt niet alleen om investeringen in de vloot, maar ook om voldoende personeel om die toestellen te kunnen inzetten en onderhouden. SunExpress werkt daarom samen met Turkse universiteiten om technici op te leiden. Studenten krijgen daarbij de mogelijkheid om via praktijktraining bij de maatschappij ervaring op te doen. Ook voor piloten heeft SunExpress een eigen opleidingsroute opgezet: het zogeheten Multi-Crew Pilot Licence-programma (MPL). De topman wijst erop dat de luchtvaartsector al jaren te maken heeft met knelpunten in de toeleveringsketen.

Eerst waren er problemen bij vliegtuigfabrikanten, terwijl de onderhoudssector momenteel eveneens met beperkingen kampt. Daarnaast was er vóór de coronacrisis wereldwijd sprake van een tekort aan vliegers. Volgens hem zal dat probleem opnieuw de kop opsteken. ‘De luchtvaart is een cyclische sector. Die periode komt ook weer terug en we proberen daar zo goed mogelijk op voorbereid te zijn’, zegt hij. Door zelf te investeren in de opleiding van eigen personeel wil SunExpress beter voorbereid zijn op de personeelsbehoefte die de groei van de vloot met zich meebrengt.