Toch dagelijkse vlucht naar Schiphol? Airline draait besluit terug

Ondanks plannen om het aantal vluchten naar Schiphol terug te brengen, blijft IndiGo de komende winter dagelijks tussen Mumbai en Amsterdam vliegen. De Indiase luchtvaartmaatschappij ziet toch af van de geplande frequentieverlaging.

Dagelijks naar Schiphol

IndiGo paste op 14 oktober de planning voor de winterdienstregeling aan. Aanvankelijk wilde de maatschappij tussen 16 december 2026 en 27 maart 2027 het aantal vluchten op deze route terugbrengen tot drie per week, meldt AeroRoutes. In het aangepaste schema voert de maatschappij dagelijks één retourvlucht uit. Daarmee blijft de verbinding vanaf de start van de winterdienstregeling op 25 oktober dagelijks beschikbaar.

Boeing 787 maakt plaats voor Airbus A321XLR

Naast de aanpassing van de frequentie verandert ook het vliegtuigtype op de route. IndiGo zet vanaf 25 oktober de Airbus A321XLR in op deze route. Daarmee neemt het toestel de plaats in van de Boeing 787-9 van Norse Atlantic Airways, die eerder voor de verbinding werd gebruikt. De A321XLR is een narrow-body aircraft met een groter bereik dan reguliere varianten van de A321neo, waardoor het vliegtuig ook op langere intercontinentale routes kan worden ingezet met minder passagiers. Met de inzet van de Airbus A321XLR verandert ook de capaciteit op de route. De Airbus van IndiGo biedt plaats aan 195 passagiers, tegenover 338 stoelen in de Boeing 787-8 van Norse Atlantic Airways. Dat zijn 143 stoelen minder per vlucht, een verschil van ruim 42 procent.