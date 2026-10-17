Europees land lokt airlines met subsidies: werkt dat wel?

Sarajevo probeert meer luchtvaartmaatschappijen naar de Bosnische hoofdstad te halen met financiële steun. De autoriteiten richten zich op airlines die nieuwe rechtstreekse verbindingen openen, langeafstandsvluchten aanbieden of een eigen basis op de luchthaven vestigen.

Sarajevo wil meer rechtstreekse vluchten

Het kanton Sarajevo wil de internationale bereikbaarheid van de Bosnische hoofdstad vergroten en ziet financiële prikkels als een manier om airlines over de streep te trekken. Vooral nieuwe verbindingen met strategisch belangrijke bestemmingen komen in aanmerking voor ondersteuning. De toeristische organisatie van Sarajevo roept geïnteresseerde bedrijven op om zich voor het programma aan te melden. Aanvragen moeten uiterlijk 7 november 2026 binnen zijn. De regeling moet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de luchthaven en het internationale toerisme, maar concrete voorwaarden over de hoogte van de steun zijn niet bekendgemaakt.

Luchthaven groeit stevig

Sarajevo Airport verwerkte in 2025 ongeveer 2,2 miljoen passagiers, een stijging van 22,2 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarmee groeit de belangstelling voor de Bosnische hoofdstad, al zegt het passagiersaantal op zichzelf niets over de winstgevendheid van nieuwe routes. Bosnië en Herzegovina beschikt naast Sarajevo ook over internationale luchthavens in Banja Luka, Tuzla en Mostar. Met financiële steun probeert het kanton de positie van de hoofdstad verder te versterken en meer rechtstreekse verbindingen aan te trekken.

Werken subsidies om airlines te lokken?

Financiële steun kan luchtvaartmaatschappijen overhalen om een nieuwe route te openen die ze anders niet zouden overwegen. Toch biedt een subsidie geen garantie dat een verbinding op lange termijn blijft bestaan. Daarvoor moeten voldoende reizigers instappen en moet een route commercieel aantrekkelijk worden zodra de financiële ondersteuning afloopt. Ook andere Europese luchthavens proberen hun netwerk uit te breiden met stimuleringsregelingen. Sarajevo heeft nog niet bekendgemaakt hoeveel geld het voor het programma van 2027 reserveert. Daardoor blijft voorlopig onduidelijk hoe aantrekkelijk het aanbod is en of de regeling daadwerkelijk nieuwe verbindingen oplevert.