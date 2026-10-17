Lelystad Airport breidt definitief uit: ‘Extra ruimte nodig voor F-35’

Lelystad Airport wordt definitief met 240 hectare uitgebreid om de inzet van F-35-gevechtsvliegtuigen mogelijk te maken. De extra ruimte is bestemd voor militaire infrastructuur en een langere start- en landingsbaan. De uitbreiding raakt ook de omgeving: vier agrarische woningen en zes andere bedrijven liggen in het gebied dat Defensie nodig heeft. ‘Om F-35’s vanaf Lelystad Airport te kunnen laten opereren, is extra ruimte nodig’, schrijft staatssecretaris van Defensie Derk Boswijk in een online verklaring.

Extra ruimte op Lelystad Airport voor F-35’s

De uitbreiding van Lelystad Airport maakt deel uit van het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Van de 240 hectare is 200 hectare bestemd voor militaire infrastructuur en 40 hectare voor het verlengen van de start- en landingsbaan. De luchthaven breidt daarvoor uit in noordwestelijke en zuidelijke richting. In december 2025 ging het kabinet nog uit van een voorlopige uitbreiding met 150 hectare. Uit nader onderzoek blijkt dat meer ruimte nodig is om de F-35’s en de bijbehorende militaire eenheden op de luchthaven te kunnen onderbrengen. Boswijk benadrukt het belang van de uitbreiding: ‘Een sterke defensie vraagt om voldoende ruimte om te kunnen groeien en ons land te beschermen.’

Tien woningen en bedrijven

De uitbreiding heeft ingrijpende gevolgen voor de directe omgeving van Lelystad Airport. Vier agrarische woningen en zes andere bedrijven liggen binnen het gebied dat Defensie op termijn nodig heeft. De eigenaren zijn persoonlijk geïnformeerd over de plannen. Boswijk erkent dat het besluit hard aankomt bij de betrokkenen. ‘Tegelijkertijd besef ik heel goed hoe ingrijpend en pijnlijk dit besluit kan zijn voor de mensen die er persoonlijk door worden geraakt. Het gaat om hun woning en hun bedrijf’, aldus de staatssecretaris. Hij wil daarom zelf bij betrokkenen langsgaan en hen persoonlijk te woord staan. ‘We gaan hen zo goed mogelijk begeleiden bij de gevolgen van de uitbreiding.’ Volgens Defensie zijn de besluiten het resultaat van een afweging tussen de militaire noodzaak en de belangen van omwonenden en ondernemers.

Wanneer begint de uitbreiding?

Hoewel de landelijke besluitvorming over het NPRD is afgerond, betekent dat niet dat de werkzaamheden op alle locaties direct kunnen beginnen. Per project moeten nog de benodigde onderzoeken, ruimtelijke procedures en vergunningen worden doorlopen. De komende maanden werkt Defensie de vervolgstappen verder uit. Boswijk verwacht de Tweede Kamer eind 2026 te informeren over de voortgang van de verschillende projecten. Voor Lelystad Airport betekent het definitieve besluit een belangrijke stap richting militair medegebruik, maar de verdere uitvoering moet nog worden uitgewerkt.