Vliegbasis Woensdrecht viert mijlpaal: ‘Van Tiger Moth tot PC-7’

Precies tachtig jaar geleden begon op Vliegbasis Woensdrecht de elementaire vliegeropleiding van de Koninklijke Luchtmacht. Op 17 oktober 1946 ging de voorloper van de huidige Elementaire Militaire Vliegeropleiding (EMVO) officieel van start. Sindsdien is er veel veranderd, van de lesvliegtuigen tot de organisatie achter de opleiding. Woensdrecht groeide bovendien uit tot een belangrijk logistiek centrum waar onderhoud, techniek en ondersteuning samenkomen.

Van Tiger Moth naar PC-7 MKX

De vliegeropleiding op Woensdrecht heeft in acht decennia verschillende generaties lesvliegtuigen zien komen en gaan. De iconische Tiger Moth behoorde tot de toestellen waarmee de eerste generaties vliegers hun vliegvaardigheden ontwikkelden. Inmiddels maakt de luchtmacht zich op voor de introductie van de nieuwe PC-7 MKX, die de opleiding naar een volgende fase moet brengen. Hoewel de techniek en lesmethoden door de jaren heen veranderden, bleef de basis hetzelfde: toekomstige militaire vliegers voorbereiden op hun verantwoordelijke taak. Woensdrecht vormt daarmee al tachtig jaar een belangrijke schakel in de opbouw van de Nederlandse militaire luchtvaart.

DH.82 Tiger Moth in de kleuren van de Rijksluchtvaartschool © Leonard van den Broek

Van vliegeropleiding tot logistiek hart

Binnen het Air Support Command komen verschillende disciplines samen. Militairen, burgermedewerkers en externe partners werken er aan de ondersteuning en het onderhoud van de luchtmachtcapaciteiten. Daarbij staat het belang van de mensen achter de techniek centraal. Zoals de luchtmacht het zelf verwoordt: ‘Zonder ondersteuning geen slagkracht!’ De Koninklijke Luchtmacht kijkt niet alleen terug op de geschiedenis, maar ook vooruit. In een online bericht spreekt de organisatie van ‘een rijke geschiedenis om trots op te zijn en een stevige basis om samen op voort te bouwen’.

Geschiedenis

De geschiedenis van Vliegbasis Woensdrecht gaat terug tot de jaren dertig, maar de vliegeropleiding begon er in 1946. Kort na de Tweede Wereldoorlog verschenen de eerste Tiger Moths op de basis. Met deze kleine lesvliegtuigen leerden de eerste generaties militaire vliegers de beginselen van het vliegen. In 1950 maakten de Tiger Moths geleidelijk plaats voor Fokker S.11’s. Enkele jaren later veranderde het geluid boven Woensdrecht opnieuw. Een verharde startbaan maakte de weg vrij voor straalvliegtuigen, waaronder de Gloster Meteor. De vliegeropleiding verhuisde tussentijds naar andere vliegbases, maar keerde in 1988 terug naar Woensdrecht. De leerlingen stapten toen in de Pilatus PC-7, die uitgroeide tot een vertrouwd gezicht boven de basis. Nu maakt ook dat toestel plaats voor een nieuwe generatie. Met de PC-7 MKX breekt een nieuw hoofdstuk aan in een geschiedenis die inmiddels tachtig jaar beslaat.