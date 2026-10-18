‘Het verlies van TAP Air Portugal is mogelijk een zege voor KLM’

Air France-KLM verloor de strijd om TAP Air Portugal aan Lufthansa. Op het eerste gezicht een gemiste kans voor de Frans-Nederlandse luchtvaartgroep. Maar wie verder kijkt dan de overname, ziet waarom KLM misschien opgelucht adem mag halen. Ik was er in Lissabon live bij toen Portugal de knoop doorhakte. De vraag is niet alleen wat de groep misloopt, maar vooral wat zij er nog bij had gekregen.

Op het World Aviation Festival in Lissabon draaide alles om één vraag: wie krijgt TAP Air Portugal in handen? Bij de koffie en tussen de gesprekken op de beursvloer hing dezelfde spanning. Air France-KLM of Lufthansa? Twee Europese luchtvaartreuzen, allebei met grootse plannen voor de Portugese maatschappij. En toen kwam het antwoord. Lufthansa won.

De eerste reactie laat zich raden. Een gemiste kans. Een strategische nederlaag. Weer een Europese luchtvaartmaatschappij die niet onder de vleugels van de Frans-Nederlandse groep terechtkomt. Toch vraag ik me af of we deze uitkomst niet juist als een meevaller moeten zien voor de blauwe zwaan. Niet omdat TAP geen waardevolle aanwinst zou zijn, maar omdat KLM zelf al genoeg problemen heeft om op te lossen.

TAP is aantrekkelijk

TAP is aantrekkelijk. De Portugese maatschappij heeft een sterk netwerk naar Brazilië en andere bestemmingen in Zuid-Amerika. Lissabon ligt geografisch gunstig voor verbindingen tussen Europa en dat continent. Wie TAP aan de luchtvaartgroep toevoegt, koopt dus niet alleen vliegtuigen en passagiers, maar ook toegang tot markten waar nog groeikansen liggen. Voor Air France-KLM zou dat een stevige uitbreiding van het netwerk betekenen. Maar een aantrekkelijke investering is niet automatisch een verstandige investering.

KLM heeft momenteel andere prioriteiten

Wie de ontwikkelingen volgt, kan moeilijk volhouden dat de Nederlandse maatschappij niets aan haar hoofd heeft. Op de verjaardag van de luchtvaartmaatschappij, begin oktober, kregen medewerkers opnieuw te horen dat vluchten moesten worden geschrapt vanwege technische problemen met vliegtuigen. Toestellen die niet inzetbaar zijn, leveren geen omzet op. Tegelijkertijd neemt de druk op de kosten toe en moet KLM blijven investeren in haar vloot en de ervaring van passagiers.

Daar komt bij dat de maatschappij steeds nadrukkelijker moet uitleggen waarin zij zich onderscheidt. De introductie van betaalde catering op Europese vluchten roept vragen op over de positie van KLM tegenover prijsvechters. De verplaatsing van een deel van de klantenservice en het gebruik van kunstmatige intelligentie bij de afhandeling van vragen leveren eveneens discussie op. Ondertussen staan grote investeringen in nieuwe vliegtuigen, wifi en de verbetering van de dienstverlening op de agenda.

‘Niet langer het A-merk’

Luchtvaarteconoom Wouter Dewulf van de Universiteit Antwerpen verwoordde de situatie tegenover De Telegraaf scherp: ‘KLM is niet langer het A-merk in de luchtvaartcombinatie.’ Volgens hem betalen reizigers niet meer vanzelfsprekend extra voor de service van KLM, terwijl Air France zich nadrukkelijker op het luxesegment richt. Dewulf wees ook op de noodzaak van daadkracht in de operatie. Dat zijn geen signalen van een maatschappij die zonder zorgen een nieuw groot avontuur moet aangaan.

Natuurlijk lost het mislopen van TAP deze problemen niet op. De technische problemen verdwijnen niet en de kosten dalen evenmin. Maar het voorkomt wel dat de groep een nieuwe strategische uitbreiding moet inpassen op een moment waarop de positie van KLM zelf onder druk staat. Groei klinkt indrukwekkend in een persbericht, maar een gezonde operatie is nu belangrijker.

Uitdagingen en belangen

Er is nog een reden waarom ik denk dat KLM niet rouwig hoeft te zijn om deze uitkomst. Een luchtvaartgroep is geen verzameling logo’s die je probleemloos onder één dak kunt schuiven. Elke maatschappij heeft haar eigen vloot, personeel, cultuur, operationele uitdagingen en commerciële belangen. Synergieën bestaan, maar ze ontstaan niet vanzelf. Wie een belang in een andere maatschappij verwerft, moet vervolgens bewijzen dat de samenwerking daadwerkelijk meer oplevert dan ze kost.

Topman Luís Rodrigues van TAP sprak tijdens het festival over een aanzienlijk grotere maatschappij over tien jaar, met een sterker netwerk richting het westen en meer nadruk op winstgevendheid. Dat klinkt aantrekkelijk, maar vraagt ook om investeringen en geduld. Voor Air France-KLM zou TAP een strategische troef zijn geweest. Tegelijkertijd had de groep er een omvangrijk integratievraagstuk bij gekregen.

Hoe verdeel je investeringen? Welke verbindingen krijgen prioriteit? Hoe voorkom je dat maatschappijen binnen dezelfde groep elkaar beconcurreren? En hoe zorg je ervoor dat de voordelen niet alleen op papier bestaan, maar ook bij de klant terechtkomen? Dat zijn relevante vragen voor elke overname. Bij een groep die zelf al onder financiële en operationele druk staat, wegen ze extra zwaar.

Wat heb je aan een groter netwerk als je vliegtuigen aan de grond staan?

Een sterke internationale positie is essentieel voor een maatschappij die Nederland met de rest van de wereld verbindt. Ook het netwerk van Air France-KLM kan profiteren van slimme investeringen en nieuwe samenwerkingen. Maar strategische groei heeft alleen zin als de basis op orde is. Wat heb je aan een groter netwerk als je eigen vliegtuigen aan de grond staan? Wat heb je aan extra bestemmingen als de dienstverlening onder druk komt en passagiers steeds vaker moeten twijfelen waarvoor ze bij KLM nog meer betalen? En wat heb je aan een nieuwe dochtermaatschappij als de eigen organisatie ondertussen moeite heeft om de dagelijkse operatie soepel te laten verlopen?

Dat zijn vragen waarop KLM eerst een overtuigend antwoord moet geven. De maatschappij moet haar betrouwbaarheid herstellen, de passagierservaring beschermen en financieel voldoende ruimte houden om haar vloot te vernieuwen. Daarbij hoort ook een duidelijke strategische koers bij, waarbij de airline niet uitsluitend een uitvoerende rol binnen de groep speelt, maar haar eigen sterke punten behoudt en ontwikkelt.

Een nederlaag op papier, een kans in de praktijk

Air France-KLM verloor de strijd om TAP. Dat is de feitelijke uitkomst. De groep had een sterk bod voorbereid, zag kansen in de Portugese maatschappij en wilde haar netwerk verder uitbreiden. Topman Benjamin Smith liet na de beslissing weten dat de groep de maatschappij graag in de familie had verwelkomd, maar haar ook als bevriende concurrent accepteert. Volgens Air France-KLM verandert het mislopen van de overname niets aan de eigen strategie. Misschien is dat laatste wel het belangrijkste. Het verlies hoeft geen reden te zijn om de koers om te gooien. Het kan juist een moment zijn om scherper te bepalen waar de prioriteiten liggen.

Voor KLM is dat geen overbodige luxe. De maatschappij heeft geen gebrek aan uitdagingen en ook zonder TAP ligt er genoeg werk op tafel. Ik vloog vanuit Lissabon terug naar Schiphol met een duidelijke conclusie. Het verlies van TAP Air Portugal is niet automatisch een zege voor KLM, maar als Air France-KLM de vrijgekomen ruimte gebruikt om de eigen operatie te versterken, kan het dat uiteindelijk wel worden. Dan blijkt de belangrijkste winst van deze Portugese beslissing niet een nieuwe maatschappij op de kaart, maar een sterkere blauwe zwaan op Schiphol.