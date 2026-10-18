KLM-passagier verbaasd: ‘Moet vliegen met Roemeense airline’

Een passagier die een ticket bij KLM boekte voor een vlucht naar Porto, keek vreemd op toen bleek dat de vlucht werd uitgevoerd door een Roemeense luchtvaartmaatschappij. Op sociale media deelt de reiziger zijn verbazing over vlucht KL1571, die wordt uitgevoerd met een Airbus A319 van Carpatair. Dat levert verschillende reacties op. Sommige gebruikers leggen uit hoe de constructie werkt, terwijl anderen zich afvragen waarover de passagier zich precies beklaagt.

KLM-ticket en vliegen met een Roemeense ariline

‘Wanneer je een KLM-ticket naar Porto koopt, maar met een Roemeense luchtvaartmaatschappij moet vliegen in een toestel met KLM-stoelen’, schrijft de passagier op sociale media. De airline maakt tijdelijk gebruik van een Airbus A319 van Carpatair. Hoewel het toestel niet tot de eigen vloot van KLM behoort, wordt de vlucht uitgevoerd onder een KL-vluchtnummer. De post kreeg veel reacties. ‘Je hebt net in een van de zeldzaamste vliegtuigen daar gevlogen, een A319, kreeg de volledige KLM-service en bent op je bestemming aangekomen. Waar klaag je eigenlijk over?’, schrijft deze persoon.

Carpatair

De inzet van Carpatair past in een bredere maatregel waarmee de maatschappij op korte termijn extra vliegtuigen beschikbaar wil krijgen. KLM kampt met technische problemen bij verschillende vliegtuigen, waarbij vooral de Boeing 737-vloot onder druk staat. Meerdere toestellen zijn niet beschikbaar en onderhoudswerkzaamheden duren soms langer dan gehoopt. Ook de beperkte beschikbaarheid van onderdelen speelt daarbij een rol. De internationale toeleveringsketen is volgens operationeel directeur Mathieu Essenberg nog niet volledig hersteld van de verstoringen tijdens de coronaperiode. Daardoor kan het langer duren voordat onderdelen beschikbaar zijn en vliegtuigen weer in dienst komen.

Wat is wetlease precies?

De constructie heet wetlease. Daarbij huurt een airline niet alleen een vliegtuig, maar ook de bemanning en de bijbehorende operationele ondersteuning. In de internationale luchtvaart wordt dit vaak aangeduid met de afkorting ACMI: Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance. De verhuurder levert het vliegtuig, de vliegers en het cabinepersoneel, verzorgt het onderhoud en draagt zorg voor de overeengekomen verzekering. De klant, in dit geval KLM, zet de beschikbare capaciteit vervolgens in voor vluchten binnen het eigen netwerk. De Nederlandse airline benadrukt dat de dienstverlening aan boord behouden blijft. ‘Carpatair heeft een businessclass en het volledige KLM-product aan boord’, aldus de woordvoerder. Voor de reiziger verandert daardoor in beginsel weinig aan de geboekte reis, al kan de ervaring aan boord wel verschillen van die op een reguliere KLM-vlucht.